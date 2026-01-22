¡Ú±Æ¶Á¡Û36Ç¯¤Ö¤ê¡È¿¿Åß¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¡É¡¡ÀÑÀã¤Ç·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖ¸º¾¯¤â ¡Ô¿·³ã¡Õ
36Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2·î¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤È¤Ê¤ëº£²ó¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¥Ý¥¹¥¿ー¤òÅ½¤ë·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àã¿¼¤¤ÃÏ°è¤Ç¤ÏÀÑÀã¤Ë¤è¤ê·Ç¼¨ÈÄ¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿22ÆüÄ«¤Î´ØÀîÂ¼¡£Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¸õÊä¼Ô¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤òÅ½¤ë·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¤¹¡£´ØÀîÂ¼¤Ç¤Ï1·î21Æü¤«¤éÀßÃÖºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Òºî¶È¤¹¤ë¿Í¡Ó
¡Ö´ØÀîÂ¼¤Ï¿áÀã¤¯¤È¤³¤í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¶ËÃ¼¤À¤«¤é¡×
¡Òºî¶È°÷¤¹¤ë¿Í¡Ó
¡Ö¤³¤³É÷¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡¢¤Õ¤Ö¤¡×
Åß¤Î¹Ó¤ì¤¿Å·¸õ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¹º¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¤ÆÂÐ±þ¡£Åö½é¡¢66¤«½ê¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿·Ç¼¨ÈÄ¤Ï¡¢ÀÑÀã¤Î¤¿¤á7¤«½ê¤ÇÀßÃÖ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡Ëº£¤Þ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Òºî¶È°÷¤¹¤ë¿Í¡Ó
¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤¬¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ó¤Ê»þ¤Ë¤ä¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤¤é¤á¡×
1990Ç¯°ÊÍè¡¢36Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿¿Åß¤ÎÁíÁªµó¤È¤Ê¤ëº£²ó¡£Àã¿¼¤¤ÃÏ°è¤Ç¤ÏÍ¸¢¼Ô¤ØÁªµó¤Î¾ðÊó¤¬¸º¤ë¤ª¤½¤ì¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥·¥ë¥Ðー¿Íºà¥»¥ó¥¿ー ´ØÀîÂ¼»öÌ³½ê¡¡ÈÄ±Û¾»À¸»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ó
¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤À¤¤¤ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¸ø¼¨¤Þ¤Ç¤Ë·ú¤Æ¤ë¡×
´¨ÇÈ¤ËÂçÀã¡£Àã¹ñ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÁªµó¤Î½àÈ÷¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£