2026Ç¯¤Î¿§¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥À¥ó¥µ¡¼¡×¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ä¿§¤Å¤«¤¤¤Î¥³¥Ä¤Ï¡©
¡Ö¥Ñ¥ó¥È¥ó¡¦¥«¥é¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Ç2026Ç¯¤Î¿§¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥À¥ó¥µ¡¼¡×¡£Îä¤¿¤¹¤®¤º²¹¤«¤µ¤â¤¢¤ë¡¢±À¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿ÈùÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÇò¤Ï¡¢ÁÏÂ¤À¡¦¥ê¥»¥Ã¥È¡¦ÀÅ¼ä¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿§¡£
·öÓä¡Ê¤±¤ó¤½¤¦¡Ë¤ÎÂ¿¤¤¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÅ¤±¤µ¡¦Íî¤ÁÃå¤¡¦Í¾Çò¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Ë¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤ÏÉÔÉ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥º¥à¤äÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹¥¤à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ï¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿ÌÀ¤ë¤¯Á¯¤ä¤«¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¤¬¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤É¤ó¤Ê¿§¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤Çò¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿§¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥À¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÇò¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Çò·Ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤±¤ÇÁ´¿È¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Ï¡¢ÁÇºà¡¦¥È¡¼¥ó¡¦¼Á´¶¤Î°ã¤¤¤Ç±ü¹Ô¤¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£À¶·é¡¦ÀöÎý¡¦ÀÅ¤«¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥ë¡¦ÃÎÅª¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢ºÇÅ¬¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥¦¡¼¥ëº®¤Î¥Ë¥Ã¥È¤È¥Ä¡¼¥¿¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¤òÇò¤Ç¤½¤í¤¨¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£
Çò¤Î¥È¡¼¥ó¤ò¤º¤é¤·ÁÇºà¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÇÉ½¾ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Î©ÂÎ´¶¤¬½Ð¤ÆÇò¤ÎÃ±Ä´¤µ¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥ÉÊÁ¤Î¥ß¥å¡¼¥ë¤Ç±Æ¤È¤Ê¤ë¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£
¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤ä¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥È¡¼¥ó¤ÏÇò¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤è¤ê¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÈùÌ¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤ÎÊÑ²½¤¬¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹Ë¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
Çò¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤¬Í¥¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Çò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢´Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¸þ¤¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢Çò¤Î¥¬¥¦¥Á¥ç¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡¢¥µ¥ó¥É¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥í¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
Çò¤ÎÀ¶·é´¶¤Ë¡¢Ã¸¤¤´¶¾ð¤òÅº¤¨¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¶á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¸¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤È¥Ö¡¼¥Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼·Ï¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Çò¤ò½Å¤Í¤ÆÌÀÅÙ¤ÈÀ¶·é´¶¤ò²Ã¤¨¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¤³¤È¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¸÷¡¢¥Ö¥ë¡¼¤¬¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ëÇÛ¿§¤Ç¡¢ÃÎÅª¤µ¡¦ÎÃ´¶¡¦¿®Íê´¶¤¬¶¯¤¯½Ð¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¯·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Ï¡¢½Õ²Æ¸þ¤¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿¼¤¯Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Ï¡¢½©Åß¸þ¤¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÄêÈÖ¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢Çò¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ñ¡¼¥×¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ë¥Ã¥È¤ò¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤·¡¢Âµ¤È¿þ¤ò¸«¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯·Ï¤Ç¤½¤í¤¨¡¢¤¹¤é¤ê¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£
´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
Çò¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ËÍ¥²í¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¼«Á³¤Ê¿§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Çò¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÌÀ¤ë¤¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤¯¤¹¤ß¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢Çò¤ÎÀ¶·é´¶¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥é¡¼¤Î²¹ÅÙ¤ä°Â¿´´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò½Å¤Í¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£¤³¤ÎÇÛ¿§¤Ï¡¢¥Æ¥«¥ê¤¬¶¯¤¤ÁÇºà¤ä´Å¤µ¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÏNG¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÁÇºà¤È¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¹¥«¡¼¥È¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ò¹õ¤Ç¤½¤í¤¨¤Æ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò°ú¤Äù¤á¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òº¹¤·¿§¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥À¥ó¥µ¡¼¤Ï»ëÀþ¤ò½¸¤á¡¢¤·¤«¤â¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤º¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¿§¡£À¶·é´¶¤ä¿®Íê¤òÍ¿¤¨¤ë¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÈ´¤±´¶¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤â2026Ç¯¤Î¿§¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥À¥ó¥µ¡¼¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢§¾¾ËÜ ±Ñ·Ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥«¥é¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÎò20Ç¯¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡¢¥«¥é¡¼¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿§ºÌ¿´Íý¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡Ê¿§Àê¤¤¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥«¥é¡¼´Æ½¤¤ò¹Ô¤¦¡£¼¹É®¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢¹Ö±é¡¢´ë¶È¸¦½¤¤Î¹Ö»Õ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¿§¡×¤Î²Ê³Ø¡Ù¡£
(Ê¸:¾¾ËÜ ±Ñ·Ã¡Ê¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¥¬¥¤¥É¡Ë)
