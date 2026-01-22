¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥Ê¥à¥³¸ÂÄê·ÊÉÊÅÐ¾ì¤Ø¡ª¡¡¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËºÂ¤ë»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥°¥Ã¥º¤Ê¤É2¼ïÅ¸³«
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤È¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡ß¥Ê¥à¥³¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó 2026¡×¤¬¡¢2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ì¡¼¥ó¡Ê°Ê²¼¡§¥Ê¥à¥¯¥ì¡Ë¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ¤Î·ÊÉÊ
¢£¸ÂÄêÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËºÂ¤ë»Ñ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¤Á¤ß¤Ã¤È¤â¤Ì¤¤¡×¤È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ì¡¼¥È¡×¤¬³Æ5¼ï¤º¤Ä¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥à¥³¡×Å¹ÊÞ¤ÇÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤Ë500±ßÅêÆþ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Ê¥à¥¯¥ì¡×¤ÎÂÐ¾Ý¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ500¥Ê¥à¥¯¥ì¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤´¤È¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¢¥¤¥é¥¹¥È¥·¡¼¥È¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¸ÂÄêÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
