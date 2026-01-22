¡ÖÇ¥¿±!?¡×¥¢¥¤¥É¥ëÎëÌÚMob.¤Î¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿Åê¹Æ¤ÇÂçÁû¤®!?¡ÖÊ¶¤é¤ï¤·¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È²Ð¾Ã¤·¤â¡Ä¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¤!¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö´ª°ã¤¤¤¹¤ë¿Í¤¤¤½¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¤Ë»ä¤¬¥¢¥¶¥é¥·¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¡Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ößê¤á¤¡ù¥¢¥ó¥Õ¥©¥ì¥ó¥È¡×ÎëÌÚMob.(26)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤¬»×¤ï¤Ì¸í²ò¤òÀ¸¤ßÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ØÎëÌÚMob.¤µ¤óÇ¥¿±¤Ç¤¹¤«?!¡Ù¤Ã¤ÆÂçÎÌ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¤Æ¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤¬Ê¶¤é¤ï¤·¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤ï¤¿¤·¤ÎÂÛ»ù»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÂÛ»ù¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è!¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÍ¤Ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬»ä¤¬¥¢¥¶¥é¥·¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¼Ì¿¿¤É¤¾¡Ä¡×¤È¡¢X¤ËÅê¹Æ¡£¼«¿È¤¬ÂÛ»ù¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¤³¤Î¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÎëÌÚ¤¬Ç¥¿±¤·¤¿¤â¤Î¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¡¢ÂçÎÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸í²ò¤òÀ¸¤ó¤ÀÅê¹Æ¤Î¤ªÏÍ¤Ó¤È¤·¤Æ¡¢¤¦¤ÄÉú¤»Í·¤Ó¤ò¤¹¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤á¤Ç¤¿¤¤!¤È»×¤Ã¤¿¤é°ã¤Ã¤¿¡×¡Ö»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¡Ö´ª°ã¤¤¤¹¤ë¿Í¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¡¼¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¼ó¤¹¤ï¤Ã¤Æ¤Æ¤¨¤é¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£