¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆï¥¨¥Þ(26)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£½ÉÇñ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Çµ¯¤¤¿²ø°Û¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤«¤é ¤º¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤È¾å¤«¤é¤ÎÂ²»¤¹¤´¤¯¤Æ 2¿Í¤¯¤é¤¤¤ÎÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤ë²»¤¬¤¹¤ë¤«¤é »Ò¶¡¤¬¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Á♡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¤³¤³¤ÎÉô²°¡¢ºÇ¾å³¬¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤ÎÅ·°æ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬¾å¤«¤é¶Á¤¯Â²»¤¬àÆæ¤Î²ø²»á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤êÆï¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¡£
¡¡¥ê¥×¥é¥¤¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö»ö¸ÎÊª·ï?¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö°ø¤ß¤Ë¥Í¥Ã¥È¸«¤¿¤é¡¢¤³¤³¤ÎÉô²°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É°ã¤¦Éô²°¤Ç½Ð¤ë¤é¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆ°Êª¤À¤Ã¤¿¤êÇÛ´É¤«¤é¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤ï¤¯ÉÕ¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥Û¥é¡¼¡×¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÀè¤ºÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÍ·±àÃÏ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÅª¤ÊÉô²°¤À¤ÈÂª¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ê¤éÉô²°¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£