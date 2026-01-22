¡Ö2³ØÇ¯¾å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢¹â¹»2³ØÇ¯¾å¤ÎÌ¾Í¥¤Èà¸Î¶¿¤ÇÂÐÌÌá¤¬ÏÃÂê¡ÖÀèÇÚ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¶Ã¤‼︎¡×
¡Ö¤ä¤Ï¤êÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÏºÇ¹â¡ÄÀèÇÚ¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤¿¤Ã¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±ÊÀ¥ÀµÉÒ(59)¡áµÜºê¸©½Ð¿È¡á¤¬¡¢¸Î¶¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¡¢ÀèÇÚÇÐÍ¥¤È¤ÎÂÐÌÌ¤òÊó¹ð¡¢¸ø³«¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ï¤êÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÏºÇ¹â¤À¡ª³§¤µ¤ó²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÃÏ¸µ¹â¹»¤Î2³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¡¢²¹¿åÍÎ°ì¤µ¤ó¤Ë¤â¤ä¤Ã¤È¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤¿¤Ã¡ª¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡18Æü¤ËÅÔ¾ë»Ô¤ÎPRÂç»È¡Ö¤ß¤ä¤³¤ó¤¸¤çÂç»È¡×¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¡¢¿·»ÔÃÂÀ¸20¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¡Ö¤ß¤ä¤³¤ó¤¸¤çÂç»ÈÂç½¸¹ç¡×¤¬»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢²¹¿åÍÎ°ì(61)¡áÆ±½Ð¿È¡á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÔ¾ë¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÍÌ¾¿Í¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ï¤ß¤ä¤³¤ó¤¸¤ç¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±ÊÀ¥ÀµÉÒÍÍ¤ÎÀèÇÚ¤Ë¡¢²¹¿åÍÎ°ì¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¶Ã¤‼︎¡×¡Ö²¹¿å¤µ¤ó¤Æ±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î2³ØÇ¯¾å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª ²¿ÅÙ¼Ì¿¿¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤â10¸Ä°Ê¾å¤¦¤¨¤Ë¡Ä ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£