¸©¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿Íºà°éÀ®»ÜÀß¡Ö£ô£ó£õ£ë£õ£ò£õ£î¡×¤È¡Ö£Ô£Õ£Í£Ï£Ç£õ£î£í£á¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¡¢¸©¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¸©Ì±¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤¤¤º¤ì¤â£²³äÌ¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ç¤Ï¸©À¯¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¸©Æâ¤Ë½»¤à£±£µºÐ°Ê¾å¤Î£³£°£°£°¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á°¶¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö£ô£ó£õ£ë£õ£ò£õ£î¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î£±£¶¡¥£¶¡ó¡¢¹âºê»Ô¤Î¡Ö£Ô£Õ£Í£Ï£Ç£õ£î£í£á¡×¤Ï£±£´¡¥£·¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â£¸³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¤³¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»ÜÀß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢£·³ä°Ê¾å¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤Ë´«¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢»³ËÜÃÎ»ö¤Ï£²£²Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤Î¸þ¾å¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¤Ç»³ËÜÃÎ»ö¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡Ö£È£É£ÖÍ¹Á÷¸¡ºº¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¡ºº¤Ï¡¢¼«Âð¤ÇºÎ¼è¤·¤¿¸¡ÂÎ¤òÍ¹Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¿Ì¾¤Ç£È£É£Ö¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¸©Ì±¤¬¤è¤ê¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¸©¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´ü´Ö¤Ï¡¢º£·î£²£·Æü¸á¸å£³»þ¤«¤éÍè·î£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¼õÉÕ¤ÏÀèÃå£±£°£°¿Í¸ÂÄê¤Ç¡¢¿½¹þÄê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ë½»¤à¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ãæ³Ë»Ô¤ÎÁ°¶¶»Ô¤È¹âºê»Ô¤ò½ü¤¤¤¿ÃÏ°è¤Î´õË¾¼Ô¤Ç¡¢ÈñÍÑ¤Ï£µ£µ£°±ß¤Ç¤¹¡£