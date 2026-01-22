Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¸©ÃÎ»öÁªµó¤¬22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë

¢¦¸µÉûÃÎ»ö¤Ç¸µÉü¶½Ä£Åý³ç´± ¿·¿Í¤ÎÊ¿ÅÄ ¸¦»á 58ºÐ

¢¦¶¦»ºÅÞ¸©¾ïÇ¤°Ñ°÷ ¿·¿Í¤ÎÅû°æ ÎÃ²ð»á 32ºÐ

¢¦2´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹ ¸½¿¦¤ÎÂçÀÐ ¸­¸ã»á 43ºÐ

¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Î3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹ð¼¨¸å¡¢ºÇ½é¤Î³¹Æ¬±éÀâ¸õÊä¼Ô¤Î ¡ÈÂè°ìÀ¼¡É ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¤ò¥Æー¥Þ¤´¤È¤Ë¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

① ¡Ö·ÐºÑÌäÂê¡×

¤Þ¤º¡Ø·ÐºÑ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£

¢£Ê¿ÅÄ ¸¦ ¸õÊä¡ÌÌµ½êÂ°¡§¿·¡Í

¡Ö¸©À¯¤ÎÆ°¤­¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬»äÃ£¤Î´íµ¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×

¢£Åû°æ ÎÃ²ð ¸õÊä¡ÌÌµ½êÂ°¡§¿·¡Í

¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤òÄ¾ÀÜ »Ù±ç¤·¤Æ¡¢µëÎÁ¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡×

¢£ÂçÀÐ ¸­¸ã ¸õÊä¡ÌÌµ½êÂ°¡§¸½¡Í

¡Öº£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿µ¬À©´ËÏÂ¤ò¤¹¤ë¡¢´ð½à¤ò¸«Ä¾¤¹¡×

Ê¿ÅÄ¸õÊä¤¬¸©À¯¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î·çÇ¡¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢

Åû°æ¸õÊä¤ÏÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Î¶ñÂÎºö¤ò¼¨¤·¡¢

ÂçÀÐ¸õÊä¤Ïµ¬À©¤ä´ð½à¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Ì±´Ö¤Î³èÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤¹Êý¸þÀ­¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

② ¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¡×

Â³¤¤¤Æ¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£

¢£Ê¿ÅÄ ¸¦ ¸õÊä¡ÌÌµ½êÂ°¡§¿·¡Í¢§Ê¿ÅÄ¸õÊä

¡Ö¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤â¡¢¡È·ÐºÑ¤Î¥Ñ¥¤¡É¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Ê¤¤¡×

¢£Åû°æ ÎÃ²ð ¸õÊä¡ÌÌµ½êÂ°¡§¿·¡Í¢§Åû°æ¸õÊä

¡Ö¼ã¼ÔÀ¤Âå¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢½¢¿¦¤·¤¿¤é¡È½¢¿¦»Ù±ç¶â¡É¤ò½Ð¤¹¡×

¢£ÂçÀÐ ¸­¸ã ¸õÊä¡ÌÌµ½êÂ°¡§¸½¡Í¢§ÂçÀÐ¸õÊä

¡ÖÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤­¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡×

③ ¡ÖÀÐÌÚ¥À¥à»ö¶È¡×¡Ö¿·´´ÀþÀ¾¶å½£¥ëー¥È¤Î¥Õ¥ëµ¬³Ê²½¡×

Ä¹Ç¯¤Î¸©À¯²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÀÐÌÚ¥À¥à»ö¶È¡×¤ä¡Ö¿·´´ÀþÀ¾¶å½£¥ëー¥È¤Î¥Õ¥ëµ¬³Ê²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¢£Ê¿ÅÄ ¸¦ ¸õÊä¡ÌÌµ½êÂ°¡§¿·¡Í

¡Ö¿·´´ÀþÌäÂê¡¢Ä¹ºê¸©¤Ë¤È¤Ã¤Æ»à³èÅª¤Ç¤¹¡×

¢£Åû°æ ÎÃ²ð ¸õÊä¡ÌÌµ½êÂ°¡§¿·¡Í

¡ÖÀÐÌÚ¥À¥à·úÀß¤ÏÈ¿ÂÐ¤ò¤·¡¢·×²è¤òÃæ»ß¤·¤Þ¤¹¡×

¢£ÂçÀÐ ¸­¸ã ¸õÊä¡ÌÌµ½êÂ°¡§¸½¡Í

¡Ö(¿·´´Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ)ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤¿¥¼¥í¤ËÌá¤¹¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×

④ ¡Ö¸©À¯¤òÃ´¤¦ ¥êー¥ÀーÁü¡×

ºÇ¸å¤Ë·Ç¤²¤ë¥êー¥ÀーÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£

¢£Ê¿ÅÄ ¸¦ ¸õÊä¡ÌÌµ½êÂ°¡§¿·¡Í

¡ÖÉñÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÀ¯ºö¤ò³§¤µ¤ó¤ËÄó°Æ¤·¡¢°ì½ï¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡×

¢£Åû°æ ÎÃ²ð ¸õÊä¡ÌÌµ½êÂ°¡§¿·¡Í

¡Ö»ä¤Ï¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤«¤é¡¢Æ¨¤²¤Ê¤¤ÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×

¢£ÂçÀÐ ¸­¸ã ¸õÊä¡ÌÌµ½êÂ°¡§¸½¡Í

¡ÖÌÀ¤ë¤¤Ä¹ºê¸©¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤­¤â¤Î¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×

Ä´À°ÎÏ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿Ê¿ÅÄ¸õÊä¤Ë¡¢

À¸³è¼ÔÌÜÀþ¤ò¼¨¤·¤¿Åû°æ¸õÊä¡£

²þ³×¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿ÂçÀÐ¸õÊä¤È¡¢»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡ÖÂè°ìÀ¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£

¸©ÃÎ»öÁªµó¤ÎÅê³«É¼¤Ï¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤ÈÆ±¤¸Íè·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£