¥¹¥±¥Üー³¦¡Ö¸É¹â¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×ÃÓÅÄ¹¬ÂÀ¤µ¤ó ·§ËÜ¡¦µÆÍÛÄ®°Ü½»¤ÇÁª¼ê°éÀ®¤Ø
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥ÈµÈÂôÎøÁª¼ê¤ò»ØÆ³¤·¤¿¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥í¤¬µÆÍÛÄ®¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ¤«¤é¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥¹¥±ー¥¿ー¡¦ÃÓÅÄ¹¬ÂÀ¤µ¤ó
¡ÖµÆÍÛ¤ÎÊý¤ÎÇ®°Õ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÀ¤³¦¥À¥ó¥È¥Ä1°Ì¤Ç¤¹¡×
µÆÍÛÄ®¤Ø¤Î°Ü½»¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥±¥Üー³¦¤Ç¡Ö¸É¹â¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¶â¥á¥À¥ê¥¹¥ÈµÈÂôÎøÁª¼ê¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤·¤¿ÃÓÅÄ¹¬ÂÀ¤µ¤ó¡£Ìó20Ç¯¡¢À¤³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥¹¥±ー¥¿ー¤Ç¡¢¸½ºß¤â¹ñºÝÂç²ñ¤Î¿³ºº°÷¤äÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡¦¥¹¥È¥êー¥È¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿É¹ÀîÄ®¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¢¾¾ËÜÀãÀ»Áª¼ê¤È¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÃÓÅÄ¤µ¤ó¡£µÆÍÛÄ®¤Ë°Ü½»¤·¡¢¤³¤È¤·4·î¤ËÄ®Æâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤¯¤Þ¥â¥ó¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯¤Ç½é¿´¼Ô¤«¤é¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Þ¤Ç¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÓÅÄ¹¬ÂÀ¤µ¤ó
¡ÖµÆÍÛ¤«¤é¸ÞÎØÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤·¤¿¤¤¡×
ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï3·î¤«¤éµÆÍÛÄ®¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£