194¥¥í´í¸±±¿Å¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¡¡ÖºÇ°¤ÊÈ½·è¡×¤ÈÈï³²¼Ô¤Î»ÐÊ°¤ê
¡¡»þÂ®194¥¥í¤¬´í¸±±¿Å¾¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡£2021Ç¯¤ËÂçÊ¬¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Çµ¯¤¤¿»ö¸Î¤ò½ä¤ê¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤òÇ§¤á¤¿°ì¿³È½·è¤òÇË´þ¤·¡¢²á¼ºÃ×»àºá¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿22Æü¤ÎÊ¡²¬¹âºÛÈ½·è¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾®Ìø·û¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê50¡Ë¡á¤Î»ÐÄ¹Ê¸·Ã¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤ÏÊÄÄî¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÁÛÁü¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ°¤ÊÈ½·è¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¡Ö´í¸±±¿Å¾ºá¤Ï¡¢¸Î°Õ¤Ç°¼Á¤Ê±¿Å¾¤òÈ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¡£¡Ê194¥¥í¤Î±¿Å¾¤Ï¡Ë²á¼º¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÊ¸¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¸å¡¢¥Î¡¼¥È¤ò¤È¤ë¼ê¤ò»ß¤á¡¢ºÛÈ½Ä¹¤ÎÊý¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿Ä¹¤µ¤ó¡£»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤«¤éÍè·î¤Ç5Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£Ê¡²¬¹âºÛ¤¬22Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿È½·è¤ÏÄ¨Ìò4Ç¯6·î¡£¡Ö¤³¤Î´ü´Ö¤Î²ÈÂ²¤Î¶ì¤·¤ß¤è¤ê¤âÃ»¤¤È½·è¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈºÇ¹âºÛ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢23Ç¯¤Ë±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç»þÂ®160¥¥íÄ¶¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¤ÆÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿º´¡¹ÌÚÂ¿·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤â½ÐÀÊ¡£¡ÖÌäÂê¤Ï¡Ê´í¸±±¿Å¾¤Ç¤Îµ¯ÁÊ¤Ë¿µ½Å¤Ê¡Ë¸¡»¡¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½´±¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£