ÄÉ²Ã¡§£±·î±Ñ£Ã£Â£É¾®ÇäÇä¾å¹âÊó¹ð¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±£·¡¢Á°²ó¥Þ¥¤¥Ê¥¹£´£´¤«¤é²þÁ±
ÄÉ²Ã¡§£±·î±Ñ£Ã£Â£É¾®ÇäÇä¾å¹âÊó¹ð¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±£·¡¢Á°²ó¥Þ¥¤¥Ê¥¹£´£´¤«¤é²þÁ±
¡¡£±·î±Ñ£Ã£Â£É¾®ÇäÇä¾å¹âÊó¹ð¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±£·¤ÈÁ°²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹£´£´¤«¤é²þÁ±¤·¤¿¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¥Þ¥¤¥Ê¥¹£³£µ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£´·î°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¡£º£¸å£±¥«·î¤ÎÍ½ÁÛ»Ø¿ô¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£µ£·¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹£³£°¤Ø¤È²þÁ±¤·¤¿¡£
¡¡¢¨£Ã£Â£É¼çÇ¤¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥µ¥ë¥È¥ê¥¦¥¹»á
¤³¤Î²þÁ±¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë
Íè·î¤ÏÇä¾å¹â¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ
¾®Çä¶È¼Ô¤Ï¡¢²È·×»Ù½Ð¤¬¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÄãÌÂ¤È¿µ½Å¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð
¡¡£±·î±Ñ£Ã£Â£É¾®ÇäÇä¾å¹âÊó¹ð¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±£·¤ÈÁ°²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹£´£´¤«¤é²þÁ±¤·¤¿¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¥Þ¥¤¥Ê¥¹£³£µ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£´·î°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¡£º£¸å£±¥«·î¤ÎÍ½ÁÛ»Ø¿ô¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£µ£·¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹£³£°¤Ø¤È²þÁ±¤·¤¿¡£
¡¡¢¨£Ã£Â£É¼çÇ¤¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥µ¥ë¥È¥ê¥¦¥¹»á
¤³¤Î²þÁ±¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë
Íè·î¤ÏÇä¾å¹â¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ
¾®Çä¶È¼Ô¤Ï¡¢²È·×»Ù½Ð¤¬¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÄãÌÂ¤È¿µ½Å¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð