¡ÖÉÙ»³¤Ë¹ü¤ò¤¦¤º¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¸õÊä ÃæÅÄ¹¨¤µ¤ó·è°Õ¸ì¤ë¡¡½°±¡ÁªÉÙ»³1¶è
¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤ÇÉÙ»³1¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤¹¤ëÃæÅÄ¹¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸©Ï¢½êÂ°¤Î¸©µÄ¤Ë¡ÖÉÙ»³¤Ë¹ü¤ò¤¦¤º¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÀï¤¦¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ï¤¤Î¤¦ÉÙ»³1¶è¤Î¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤Æ¸½¿¦¤ÎÅÄÈªÍµÌÀµÄ°÷¤ò³°¤·¡¢¸©Ï¢¤Î¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÅÄ¹¨¤µ¤ó¤È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÉÙ»³»ÔÆâ¤Ç¸©Ï¢½êÂ°¤Î¸©µÄ¤ËÂÐ¤·¡ÖÅÞ¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·ÉÙ»³¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÃæÅÄ¹¨¤µ¤ó
¡Ö³§¤µ¤ó¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦»ä¤ÏÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡£ÉÙ»³¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²ÌÉÙ»³¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¿Â´¤´»ØÆ³¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤Æ¤´°§»¢¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¸½¿¦¤ÎÅÄÈª¤µ¤ó¤ÏÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¡¡¸©Ï¢¤Ï¡Ö¸øÇ§¸õÊä¤Î°ìËÜ²½¤¬ºÇÍ¥Àè¡×
°ìÊý¡¢¸øÇ§¤¬³°¤ì¤¿¸½¿¦¤ÎÅÄÈªµÄ°÷¤¬Ìµ½êÂ°¤Ç¤âÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ï¡Ö¸ø¼¨¤Þ¤Ç¤ËÅÞËÜÉô¤¬ÅÄÈª¤µ¤ó¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¤ÈÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Çーー¡£
¢¡¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ µÜËÜ¸÷ÌÀ ´´»öÄ¹
¡ÖÅÄÈª¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢º£¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÁÈ¿¥Æâ¤Î¤³¤È¤Ç¸øÇ§¸õÊä¤Î°ìËÜ²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ²ó¤ë¤Î¤¬Âè1Í¥Àè²ÝÂê¡×
¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤ò¤á¤°¤ë¥´¥¿¥´¥¿¤Ï¤Þ¤ÀÈø¤ò°ú¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½°±¡Áª¤Î¸ø¼¨¤Ï¤â¤¦Ä¾Á°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£