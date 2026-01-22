ÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï10Ç¯Á°¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¦¥±¤ë¤ó¤ä¡×¡ÄÆüËÜ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡ÈÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Î°ì¶Ê¡É
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¤ÈÅÏ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¬¡È¿·´¿¡É¤Ç¥Ô¥³ÂÀÏº¤Î¡ÖPPAP¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ÂçÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1995Ç¯5·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎMFµÜß·¹°(30)¡£ÇðU-18¡¢ÀçÂæÂç¤ò·Ð¤ÆÅìµþ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿µÜß·¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤ï¤FC¡¢Æî³ëSC¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£25Ç¯¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¤ÈÅÏ¤ê¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¡¦¥Ñ¥ï¡¼FC¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Î´¿·Þ²ñ¤È¸«¤é¤ì¤ë¿©»ö²ñ¤ÇµÜß·¤¬¡ÖPPAP¡×¤òÇ®¾§¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡£º£¤«¤é10Ç¯Á°¤Î2016Ç¯¤ËÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï¼ê¤òÃ¡¤¤¤ÆÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜß·¤â¾Ð´é¤ÇÇ®¾§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¦¥±¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¡¡¤³¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¶õ´Ö¤Ï¡×¡ÖÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤ÊPPAP¡×¡ÖÎÙ¤ÎÁª¼ê¤¤¤¤ÅÛ¤½¤¦¡×¡Ö¿®Íê¤Ï¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¦¥±¤ë¤ó¤ä¡×¡Ö¤³¤Î¥Î¥ê¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
