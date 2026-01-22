SixTONES¤¬¥Ùー¥¸¥å¤Ë¥¥ã¥á¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¥«¥éー°áÁõ¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤Ë¡Ö6ºî¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¥¨¥â¤¤¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼
¢£¥Ç¥Ó¥åーÆü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ëMyojo¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿SixTONES¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¤Û¤Ã¤³¤ê¥«¥éー°áÁõ¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿»Ñ¡õ¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë①～③
»¨»ïMyojo¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆSixTONES6¼þÇ¯µÇ°¥Ý¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
1·î22Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿SixTONES¡£¤³¤Î¤¿¤ÓMyojo¤ÎSNS¤Ç¡¢Æ±ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿3·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤äÎ¢É½»æ¡¢¸ü»æ¥«ー¥É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Myojo3·î¹æ¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ë¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Ë¥¥ã¥á¥ë¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¤Û¤Ã¤³¤ê¥«¥éー¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿SixTONES¡£
º£²ó¤Ï¡¢Æ±°áÁõ¤Ç¤Î¥Ýー¥º°ã¤¤¤Î¼Ì¿¿¤¬4Ëç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Î¼Ì¿¿¤â6¿Í¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆºÂ¤Ã¤¿¤êÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ø¤Ç6¤òÉ½¤·¤¿¤ê¡¢Á´¿È¤Ç6¤òÉ½¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢6Ç¯Á°¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤³¤Á¤é¤ò³«Éõ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÅê¹Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö6ºî¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¥¨¥â¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£