Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥É¥êー¥à¥Þ¥Ã¥Á¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤¬·èÄê¡ª ÃË»Ò¤Ï´äÅÄÎç°Þ¤éï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ë
¡¡Âè23²ó 2026Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥É¥êー¥à¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJVA¡Ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÈ¯·¡¤ä°éÀ®¡¢Áª¼ê¤Î»ñ¼Á¸þ¾å¤ò¤Ï¤«¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤È14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥¨¥¹¥Õ¥©¥ë¥¿¥¢¥êー¥ÊÈ¬²¦»Ò¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¹â¹»À¸12Ì¾¤ËÃæ³ØÀ¸¤ò1Ì¾²Ã¤¨¤¿·×13Ì¾¤ò1¥Áー¥à¤È¤·¡¢4¥Áー¥à¡ÊSTAR¡¢MAX¡¢WING¡¢OCEAN¡Ë¤Ë¤è¤ë1²óÀï¤ÎÁíÅö¤¿¤ê¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï¡¢Âè78²óÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ìー¡Ë¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À¶É÷¹â¹»¡ÊÂçºå¡Ë¤Î¥¨ー¥¹À¾Â¼³¤»Ê¤ä¡¢Æ±Âç²ñ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÀîÆâ¾¦¹©¹â¹»¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥ÈÅÄÃæÞ«¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤Î1Ç¯À¸¤¬STAR¥Áー¥à¤Ë¡£MAX¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢½Õ¹â¥Ð¥ìー¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿Åì»³¹â¹»¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Î´äÅÄÎç°Þ¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ÄÃÀ¾¹â¹»¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Î2Ç¯À¸¥¨ー¥¹ °ì¥ÎÀ¥Îú¤ÏOCEAN¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË»Ò½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£Âè23²ó 2026Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥É¥êー¥à¥Þ¥Ã¥Á ÃË»Ò½Ð¾ìÁª¼ê
»áÌ¾/³Ø¹»Ì¾/³ØÇ¯/¿ÈÄ¹/¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
¢§STAR
¹ÓÌÚÍÛÅÍ/ÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ê»³Íü¡Ë/2/198/MB
±öÃ«ßº±û/ÍìÆî¡ÊµþÅÔ¡Ë/2/197/MB
¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£°¤Íö/Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¡Ë/1/194/S
ÅÄÃæÞ«/ÀîÆâ¾¦¹©¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë/1//194/OP
±ö¸¶ÉöÌð/¾¾¾¦³Ø±à¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë/2/191/MB
¶âÅÄÎÑÂÀÏ¯/Á°¶¶¾¦¶È¡Ê·²ÇÏ¡Ë/2/190/OH
Ñ»¶Ì·Ä/¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë/2/188/OH
°ËÆ£À»ºÈ/¿òÆÁ¡Ê¹Åç¡Ë/2/185/OH
Â¿ÅÄºù²»/¹â¾¾¹©·Ý¡Ê¹áÀî¡Ë/2/185/OH
»°Ã«Æî¡¹ÅÍ/»¥ËÚÂçÃ«¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë/2/184/S
À¾Â¼³¤»Ê/À¶É÷¡ÊÂçºå¡Ë/1/181/OH
¹ÂÞ¼ÅßÇÏ/¾¾ËÜ¹ñºÝ¡ÊÄ¹Ìî¡Ë/2/173/L
Á°Î¤ÍÕ·î/À¾¸¶Ä®Î©À¾¸¶Ãæ¡Ê²Æì¡Ë/Ãæ3/186/OH¡¦MB
¢§MAX
Ê¡ÅÄ¿¿Ìé/Åì°¡³Ø±à¡ÊÅìµþ¡Ë/2/196/OP
Æü²¼Éô»ÖÊ¸/»³·ÁÃæ±û¡Ê»³·Á¡Ë/1/192/MB
ÇðÌÚÎ¦Êâ/¼¯²°¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë/2/192/OH
´äÅÄÎç°Þ/Åì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë/2/189/OH
âÃ粼¿ÎÇ·²ð/ÂçÂ¼¹©¶È¡ÊÄ¹ºê¡Ë/2/189/OH
Àî¸ýÈ»ÏÂ/²Ê³ØÂç³Ø¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë/2/187/MB
²ÃÆ£ÊË/¿·ÅÄ¡Ê°¦É²¡Ë/2/187/MB
µÈÄÍ±ÉÂç/ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë/2/186/OH
ÌÚ±ÊÀÄ¶õ/ÄÃÀ¾¡Ê·§ËÜ¡Ë/2/183/S
È«ÚßÂÀÏº/½ÙÂæ³Ø±à¡ÊÅìµþ¡Ë/2/181/OH
ÆâÆ£·Å/ÅÚ±ºÆüÂç¡Ê°ñ¾ë¡Ë/2/180/S
µ×ÊÝÅÄÎ»²ð/Ê¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ¡ÊÊ¡°æ¡Ë/2/174/L
¼ÆÅÄµ±Ì´¸»/¸ÐËÌ¥¤ー¥°¥ë¥¹¡Ê¼¢²ì¡Ë/Ãæ3/191/OH
¢§WING
ÎÓÀ±±§/½¬»ÖÌî¡ÊÀéÍÕ¡Ë/2/195/MB
¸ÅÅÄÁó¶õ/¾¾ºå¹©¶È¡Ê»°½Å¡Ë/2/194/OH
Íî¹ç¹¯ÍÛ/½ÙÂæ³Ø±à¡ÊÅìµþ¡Ë/2/192/OH
Á°ÅÄÁµÂÀ/·¼¿·¡ÊÊ¡°æ¡Ë/2/191/MB
¶âÄÅ»âÍ¦/Åì³¤Âç»¥ËÚ¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë/2/190/MB
¾¾Ç¤Í¤À¬/ÍºÊªÀî¡Ê½©ÅÄ¡Ë/2/190/OH
ÅÄ¸¶ÍþÚð/À¶É÷¡ÊÂçºå¡Ë/2/190/OP
¾¾Â¼¹Ò¹¬/¿·ÅÄ¡Ê°¦É²¡Ë/2/186/OH
¹õÌÚ¥é¥¤¥¢¥ó/ÆüÆî¿¶ÆÁ¡ÊµÜºê¡Ë/2/186/OH
¾¾²¬ÍÛÅÍ/Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¡Ë/2/184/S
ÀÐ»³Âçµ±/ÅìÍÎ¡ÊÅìµþ¡Ë/2/180/OH
°æ¾åÂç²æ/¿òÆÁ¡Ê¹Åç¡Ë/2/176/L
ÅÄÃæ°É»ø/ÏÂ²Î»³»ÔÎ©¹âÀÑÃæ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë/Ãæ3/183/OH
¢§OCEAN
Ì¾¼èÎË/³«À®¡ÊÅìµþ¡Ë/1/203/MB
¾®ÉÛ»Ü琢Ëá/½ÙÂæ³Ø±à¡ÊÅìµþ¡Ë/2/198/OP¡¦MB
·ªÀ¸ß·Îé²µ/Ê¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ¡ÊÊ¡°æ¡Ë/1/197/OH
ÖÖÀ¹Í¤¸÷/ÍìÆî¡ÊµþÅÔ¡Ë/2/192/MB
»³Â¼Í¥¿¿/ÅìËÌ¡ÊµÜ¾ë¡Ë/2/191/MB
ÉÙÅÄ¥ì¥ª¥ó/ÂçÆ±ÂçÂçÆ±¡Ê°¦ÃÎ¡Ë/2/191/OH
°ì¥ÎÀ¥Îú/ÄÃÀ¾¡Ê·§ËÜ¡Ë/2/191/OH
ÇòÅÚÎÃ²ð/ÅÚ±ºÆüÂç¡Ê°ñ¾ë¡Ë/2/187/OH
ÄÅ¿¹Í¥ÅÍ/¾¾¹¾À¾¡ÊÅçº¬¡Ë/2/184/OH
¾¾²¬ÍÛ¸þ/´ôÉì¾¦¶È¡Ê´ôÉì¡Ë/2/184/S
¾¾ËÜÍ£°¦/ÅÔ¾ë¹©¶È¡ÊµÜºê¡Ë/2/178/S/
ß·ÅÄ»ø¸¹/À¶É÷¡ÊÂçºå¡Ë/2/172/L
ÅÚ°æñ¥ÂÀ/ÂçÂ¼»ÔÎ©ÂçÂ¼Ãæ¡ÊÄ¹ºê¡Ë/Ãæ3/191/OH