²ÏÀ¥Ä¾Èþ´ÆÆÄ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥í¥±¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤Û¤ÜÁ´¥«¥Ã¥È¡¡ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡õ±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤â¶ÄÅ·¡Ö¥Þ¥¸¡©¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢²ÏÀ¥Ä¾Èþ´ÆÆÄ¡Ê¢¨À¥¡áµì»úÂÎ¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸¸¡Ù¡Ê2·î6Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÀ¥´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ6Ç¯¤Ö¤ê¤Î·à±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ÕÍßºî¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡¡²ÏÀ¥´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¥í¥±¡×¤Èµ¤·¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÅº¤¨¤¿¡£´°À®ÈäÏª¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ë¤Ï3¼ïÎà¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ëºÇ¿·¤ÎÆüËÜ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£¡È¤¢¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ÏÀ¥´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡Ä¡£ÆüËÜ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¥í¥±¤¬¡Ä¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿²ÏÀ¥´ÆÆÄ¤Ë¡¢±ÊÀ¥¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡©¡×¤È°ì¸À¡£ÈøÌî¤â¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡©¡×¤È¤Ä¤é¤ì¤ÆÌÜ¤¬ÅÀ¤Ë¡£²þ¤á¤ÆÆüËÜ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¥í¥±¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ÏÀ¥´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÁ´¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤ÜÁ´¥«¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡È°¦¤Î¤«¤¿¤Á¡É¤È¡ÈÌ¿¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ò¼çÂê¤Ë¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¥É¥Ê¡¼¿ô¤¬ºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÂ¡´ï°Ü¿¢°åÎÅ¤Î¸½¼Â¤È¡¢Ç¯´ÖÌó8Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ëÆüËÜ¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼ÔÌäÂê¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÆÉÁ¤¤¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
