¥¹¥Ã¥¥ê¡ÈÁé¤»»Ñ¡É¤Ë¿´ÇÛ¤â½¸¤á¤¿¥ß¥¹¥Á¥ëºù°æÏÂ¼÷¡¡¤¤¤Þ¤À¿ê¤¨¤Ì¥°¥ë¡¼¥×¿Íµ¤¡¢3·î¤Ë¤Ï¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢4·î¤«¤é¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤â
¡¡1·î19Æü¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£Æ±Æü¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎMr.Children¤¬½Ð±é¡£¿·¶Ê¤òÈäÏª¤·¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ºù°æÏÂ¼÷¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤Î½é²ó¤È¤Ê¤ê2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëÃæ¡¢Mr.Children¤Ï1·î18Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØAgain¡Ù¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Mr.Children¤¬¡ÖÆüÍË·à¾ì¡×¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2004Ç¯4·î´ü¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¡Ù¤Î¡ØSign¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó22Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ä¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡¢´õË¾¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò²»³Ú¤Ë¹þ¤á¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ºÆÀ¸¤äÄ©Àï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤âÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ò¸«¤»Mr.Children¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÅ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ºù°æ¤Î¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ôºù°æ¤µ¤ó¡¢¾¯¤·¤ä¤»¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡Õ
¡Ôºù°æ¤µ¤ó¤ä¤»¤¿¡©ÏÓ¤«¤é¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î´¶¤¸¤¬ÆÃ¤Ë¡Õ
¡Ô¤ä¤»¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤ÆÉÂµ¤¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡Õ
¡¡X¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤âÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öºù°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¥ã¥á¥ë¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Î¾§Ãæ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¤â¸ª¼þ¤ê¤¬²ÚÔú¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½Ð±é¸å¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎX¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Mr.ChildrenÁ´°÷¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤â¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ä¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¼ó¼þ¤ê¤Ê¤É¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ø½Ð±é¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿Mr.Children¡£º£²ó¤Î½Ð±é¤â¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö1992Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Mr.Children¡£¤½¤Î¸å¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·¡¢µÙ¤à²Ë¤â¤Ê¤¯ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·²áµî¤Ë¤Ï¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤¬¾®Ç¾¹¼ºÉ¤Îµ¿¤¤¤ÇÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤ÊÅö»þ¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¤ä¤»¤¿»Ñ¤Ç¿´ÇÛ¤ò´ó¤»¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤â¤Ê¤ª¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤È¸þ¤¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢3·î¤Ë22Ëç¤á¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ºÀ¼¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢4·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ14¥«½ê¤ò²ó¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢º£²ó¤Îºù°æ¤µ¤ó¤Î¡È¤Û¤Ã¤½¤ê¡É»Ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´ÇÛ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤âÍý²ò¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡£