¼ò°æË¡»Ò¡¢55ºÐÌÜÁ°¤Ç¸«¤»¤¿¡Ö¥·¥§¡¼!¡×¥Ý¡¼¥º¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¤Ë½¸¤Þ¤ë¶Ã¤¡¡ÉÔ¾Í»ö¾è¤ê±Û¤¨Ãæ²Ú·÷¤Ç¤Î¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º
¡¡1·î18Æü¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¼ò°æË¡»Ò¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¤½¤³¤Ç¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ò°æ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¤â¤·¤â¤Ç¹Í¤¨¤ë¡Ä¿¹ÅÄ·òºî¤Î¤Ê¤ë¤Û¤É!¤Ê¤Ã¤È¤¯½Î¡Ù¡ÊBS¥Õ¥¸¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Instagram¤Ç¹ðÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Î¹ç´Ö¤Ë¶¦±é¼Ô¤È¸òÎ®¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢Ì¡²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤¯¤ó¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¦¥¤¥ä¥ß¤¬·è¤á¤ë¡Ø¥·¥§¡¼¡Ù¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë»Ñ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2·î14Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç55ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¼ò°æ¤µ¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¤¤¤¤Í!¡Ù¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡1986Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ç86¥ß¥¹¥Ø¥¢¥³¥í¥ó¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç¸«½Ð¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¼ò°æ¡£1987Ç¯¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ØÃË¤Î¥³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡Ö¤Î¤ê¥Ô¡¼¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥â¥¹¤¦¤ì¥Ô¡¼¡×¡Ö¥ä¥Ã¥Ô¡¼¡×¤Ê¤É¡È¤Î¤ê¥Ô¡¼¸ì¡É¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡£·ÝÇ½À¸³è40Ç¯¤á¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼ò°æ¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï»ö·ï¤ÇÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤³¤È¤â¡£
¡Ö2009Ç¯¤Ë¤Ï³Ð¤»¤¤ºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢À¶½ãÇÉ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂæÏÑ¤äÃæ¹ñ¡¢¹á¹Á¤Ë¤â³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¡È¥¢¥¸¥¢¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤Þ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¼ò°æ¤µ¤ó¤ÎÂáÊá¤Ï¡¢À¤´Ö¤ò¤ª¤ª¤¤¤Ë¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤Ç¤ÏÄ¨Ìò1Ç¯6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿2012Ç¯11·î¡¢·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é13Ç¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¼ò°æË¡»Ò¤Î¥Þ¥ó¥â¥¹radio¡Ù¡ÊËÌÎ¦ÊüÁ÷¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç¡¢¼ò°æË¡»Ò¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤Õ¤¡¤ó¤ß¥À¥ç¤ó Á´°÷½¸¹ç ¡Á39¥¢¥Ë¥Ð ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î±ã¡Á¡Ù¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£°ì»þ¤ÏÉÔ¾Í»ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ²Ú·÷¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íµ¤¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¼ò°æ¤Î¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÁ°É×¤È¤Î´Ö¤Ë26ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¼ò°æ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢20Âå¤Î¤³¤í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÎ·¿¤äÈþÈ©¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢Æ±À¤Âå¤Î½÷À¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¡¢±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯SNS¤ÇÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢¹¥°õ¾Ý¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÔ¾Í»ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ÎÉü³è·à¤Ë¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼40Ç¯¤á¤Ç¡¢¤Î¤ê¥Ô¡¼¸ì¤âÉü³è¤µ¤»¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£