¡ÚZARA¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¡Û¤¬40¡¦50Âå¤Î¹¤È´¤±¤ËÍø¤¯¡ª ¥µ¥Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±♡¡Ö¤¤ì¤¤¤á¥«ー¥Ç¡×
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤¬¤è¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥«¥éー¡£¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤ì¤ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê¤·¤¬¤Á¤Ê40¡¦50Âå¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¿·Á¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë½÷À¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤¤ì¤¤¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¥Þー¥¯¤Ç½÷À¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤100%¥¦ー¥ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\9,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¦ー¥ë100%¤Î¾å¼Á´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤¬¡¢40¡¦50Âå¤ÎÁõ¤¤¤ËÉÊ¤Î¤è¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ê¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤ÇÂç¿Í¤Î¤¤ì¤¤¤á¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¤·¤½¤¦¡£ÉÕÂ°¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¥Þー¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¿¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯²Ú¤ä¤°¥Ö¥é¥¦¥ó¥«ー¥Ç
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Üー¥ë¥Ü¥¿¥ó¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥Üー¥ë¾õ¤Î¥´ー¥ë¥É¥Ü¥¿¥ó¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤Û¤É¤è¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥¸ー¥ó¥º¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¤¤ì¤¤¤á¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¾åÉÊ¤Ë¤âÃå¤Þ¤ï¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
