¡ÖÃæ¹ñ´ë¶È¤Ø¤Îº¹ÊÌÅªÁ¼ÃÖ¡×¡¡EUË¡²þÀµ°Æ¤ËÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Î²¿±ÓÁ°¡Ê¤«¡¦¤¨¤¤¤¼¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï22Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼Ë¡²þÀµ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌÅªÁ¼ÃÖ¤À¤È¤·¡¢ÃÇ¸Ç¤¿¤ëÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²¿»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£EU¤¬È¯É½¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¸òÄÌ¡¢¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¡ÊICT¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹±¿±Ä¤Ê¤É18¤Î½ÅÍ×Ê¬Ìî¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹â¥ê¥¹¥¯¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¡×¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¶¯Í×¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯¤¤·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ï²¤½£¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ë¡Îá¤ò½ç¼é¤·¤Æ»ö¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢²¤½£¤Î¿Í¡¹¤ËÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¤½£¤ÎÄÌ¿®¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÎÏ¶¯¤¯Â¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢EU¤Ïº¬µò¤È¤Ê¤ë»ö¼Â¤â¤Ê¤·¤Ë¡¢°ìÉô¤ÎÃæ¹ñ´ë¶È¤ò¡Ö¹â¥ê¥¹¥¯¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢Âè5À¤Âå°ÜÆ°ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê5G¡ËÀ°È÷¤Ø¤ÎÃæ¹ñ´ë¶È¤Î»²Æþ¤òµ¬À©¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£EU¤ÎÃæ¹ñ´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤È¡¢·ÐºÑ¡¦ËÇ°×ÌäÂê¤òÀ¯¼£¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÌäÂê¤È¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡£