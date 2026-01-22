43²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤¬ºÇ¸å¡¡ÉÙ»³¸©¹â¹»À¸³¤³°ÇÉ¸¯ÃÄ ÁÔ¹Ô¼°¡¡3·î¤Ë¥ª¥ì¥´¥ó½£¤Ø
º£Ç¯3·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥ª¥ì¥´¥ó½£¤òË¬¤ì¤ë¸©¹â¹»À¸³¤³°ÇÉ¸¯ÃÄ¤Î·ëÃÄÁÔ¹Ô¼°¤¬¡¢¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
43²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÇÉ¸¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ëÃÄÁÔ¹Ô¼°¤Ë¤ÏÇÉ¸¯ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¸©Æâ¤Î¹â¹»À¸20¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î³¤³°ÇÉ¸¯»ö¶È¤Ï¡¢ËÌÆüËÜÊüÁ÷¤¬³«¶É30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¸©¤Ë´óÉÕ¤·¤¿´ð¶â¤ò¤â¤È¤Ë1983Ç¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£43²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÇÉ¸¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¹Ô¤Ï¡¢3·î9Æü¤«¤é12Æü´Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¥ì¥´¥ó½£¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¼°¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¤òÂåÉ½¤·¤ÆµûÄÅ¹â¹»2Ç¯¤Î¾®ÎÓÁó¶õ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ä´¶³Ð¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÆüËÜÊüÁ÷¤«¤é¤ÏÄ¹²¬·Åµ¼Ô¤¬Æ±¹Ô¼èºà¤·¤Þ¤¹¡£