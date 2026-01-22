ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢²ÏÀ¥Ä¾Èþ´ÆÆÄ¤«¤éÄ¾¥ª¥Õ¥¡¡¼¡¡²ÏÀ¥ÁÈ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«»²²Ã¤Ç¤¤º¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¡ÖÂç½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢²ÏÀ¥Ä¾Èþ´ÆÆÄ¡Ê¢¨À¥¡áµì»úÂÎ¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸¸¡Ù¡Ê2·î6Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÀ¥´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ6Ç¯¤Ö¤ê¤Î·à±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ÕÍßºî¡£ÈøÌî¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¡ØË¨¤Î¼ë¿ý¡Ù¡Ê1997¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÝÒ¤Î¿¹¡Ù¡Ê2007¡Ë°ÊÍè¤Î²ÏÀ¥ÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£²ÏÀ¥´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿²ó¤«¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Âç½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¡¢ÈøÌî¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¤è¤¨¡Á¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤è¤Í¡Á¡×¤ÈÂçÊªÉ÷¤ËÊÖ¤¹¤È·à¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬¡£¡Ö·ëº§¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È²ÏÀ¥´ÆÆÄ¤Ï¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤ÈÈøÌî¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤¿¤ó¤ä¡£¤½¤ä¤½¤ä¡×¤ÈÂçºå´¶Á´³«¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤ÆºÆ¤Ó¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î²ÏÀ¥ÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈøÌî¤Ï¡Ö¤¢¤ë»þ¡¢²ÏÀ¥Ä¾Èþ¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ø¿¿Àé»Ò¤µ¡Á¡¢¼çÌò°Ê³°¤ä¤ó¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¤ä¤ë¤·¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤·¤¿¤é¤³¤Î¤ªÏÃ¤¬Íè¤Æ¡£¤ä¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤é³§¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¶²ÉÝ¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ø¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ø²¿¤òÊÙ¶¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¡Ø¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¡¢¤Þ¤¡¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ë¤±¤É²¿¤â¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¤Ç¡£ÉáÄÌ¤Î±Ç²è¤È¤«¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¿¦¶È¤À¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤ÈÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¡¢Ìòºî¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¿È°ì¤Ä¤Ç¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¹Ô¤Ã¤Æ²ÏÀ¥Ä¾Èþ¤Ë¸«¤é¤ì¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿È°ì¤Ä¤Ç¹Ô¤±¤ÐÀµ²ò¤À¤È»×¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£²ÏÀ¥´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈøÌî¿¿Àé»Ò¤¬½Ð¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï100ÅÀÄ¶¤¨¤Ç¤·¤¿¡£Åö¤Æ¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£²ÏÀ¥ÁÈ¤Î1ÈÖ¶¯¤¤¤È¤³¤í¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²ÏÀ¥´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë·à±Ç²è¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºîÉÊ¡£¡È°¦¤Î¤«¤¿¤Á¡É¤È¡ÈÌ¿¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ò¼çÂê¤Ë¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¥É¥Ê¡¼¿ô¤¬ºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÂ¡´ï°Ü¿¢°åÎÅ¤Î¸½¼Â¤È¡¢Ç¯´ÖÌó8Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ëÆüËÜ¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼ÔÌäÂê¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÆÉÁ¤¤¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
