ºÒ³²¤´¤ß¤ÎºÆÍøÍÑ¤òÄó°Æ¡¡¹â¹»À¸¤¬¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¡Ö¥ß¥é¥³¥ó2026¡×¹â²¬¹©·Ý¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ
¡ÖÌ¤Íè¤ÎÊë¤é¤·¤òHAPPY¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¸©Æâ¤Î¹©¶È·Ï¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥ß¥é¥³¥ó2026¡×¤¬¤¤ç¤¦¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£6¹»6¥Áー¥à¤¬À®²Ì¤òÈ¯É½¤·¡¢¹â²¬¹©·Ý¹â¹»¤Î¥Áー¥à¡ÖConnection¡×¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÆüËÜÊüÁ÷¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥ß¥é¥³¥ó¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç14²óÌÜ¤Ç¡¢Âè2²ó¤«¤é¤Ï¸©¹©¶Èµ»½ÑÏÀÊ¸È¯É½Âç²ñ¤È¶¦Æ±³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥ß¥é¥³¥ó¤Ë¤Ï¸©Æâ¤Î6¹»6¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·¡¢µîÇ¯¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿À®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¹â²¬¹©·Ý¹â¹»¤ÎÅÚÌÚ´Ä¶²Ê¡ØConnection¡Ù¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¹â²¬¹©·Ý¹â¹»¤Î¥Áー¥à¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ºÒ³²¤´¤ß¤Î´¤¤òºÆÍøÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Î¥×¥é¥ó¥¿ー¤òºî¤Ã¤¿À®²Ì¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¥½¨¾Þ¤Ë¤ÏÉÙ»³¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Î¥Ï¥ó¥É¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥¸¥§¥ë¤òºî¤Ã¤¿³êÀî¹â¹»¤Î¥Áー¥à¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥é¥³¥ó2026¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢KNB¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÍè·î21Æü¸á¸å3»þ30Ê¬¤«¤éÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£