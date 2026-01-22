¥×¥íÌîµåCS¡¢³«ºÅÊý¼°ÊÑ¹¹¶¨µÄ¡¡Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸2¾¡¤Ë
¡¡¥×¥íÌîµå¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Î³«ºÅÊý¼°ÊÑ¹¹¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤2¡¢3°Ì¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò½¾Íè¤Î1¾¡¤«¤é³ÈÂç¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬22Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¡Î¨5³äÌ¤Ëþ¤Î¥Á¡¼¥à¤ä¼ó°Ì¤Ë10¥²¡¼¥àº¹°Ê¾åÎ¥¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¡Ö2¾¡¡×¤ËÁý¤ä¤·¡¢¤«¤ÄÊý¼°¤¬4ÀïÀè¾¡¤«¤éºÇÂç7»î¹ç¤Î5ÀïÀè¾¡¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤Î¿Ê½Ð¤¬¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¾¡Î¨¡¢¥²¡¼¥àº¹¤ÎÎ¾¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö3¾¡¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£