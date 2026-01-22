´õ¶õ¡¡ÄÔ¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤Ç¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¤ËÂçÊÑ¿È¡ª¡ÖÀÎ¤Î¥á¥¤¥¯¤ÈÈ±·¿¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×Î¾¿Æ¤â¡È¤¤¤¤¤Í¡É
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤È¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ¡Ê18¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÄÔ¤Î¼ê¤Ç¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¤ËÂçÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤Þ¤ËÀÎ¤Î¥á¥¤¥¯¤ÈÈ±·¿¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿´õ¶õ¡£¡ÖÅö»þ¤Î¥ß¥Ë¥â¥Ë¤Î°áÁõ¼Ú¤ê¤ÆÃå¤Æ¤ß¤¿¤è¤Ã¡×¤È¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¤ËÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¡ÖÁ°È±¤¬¾¯¤·Çö¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤âµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤«¤éÌó1»þ´Ö¤Ç4Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÄÔ¤È¿ù±º¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢¿ÈÄ¹150¥»¥ó¥Á°Ê²¼¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¡¢¥ß¥«¡¦¥¿¥ì¥Ã¥µ¡¦¥È¥Ã¥É¡¢ÄÔ´õÈþ¡¢²Ã¸î°¡°Í¤Î4¿Í¤Ç·ëÀ®¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìð¸ý¤ËÂå¤ï¤ê¹â¶¶°¦¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤ÈÄÔ¤Ï2007Ç¯¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¤Î´õ¶õ¡¢10Ç¯¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¤ÎÀÄ¶õ¤µ¤ó¡¢13Ç¯¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¤ÎÚß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤µ¤ó¡¢18Ç¯¤ËÂè4»Ò»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¤ÏÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£