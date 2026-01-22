ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡¦¶âß·°¡Èþ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¿åÃå¤Ç¤Û¤Ã¤½¤êÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª
2·î27ÆüÈ¯Çä¤ÎËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡¦¶âß·°¡Èþ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡¦¶âß·°¡Èþ¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿§ÇòÈ©¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª¡È¾®°Ëâ´¶¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¿åÃåSHOTÈäÏª
¶âß·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È½é¤á¤Æ¡É¤¬ËþºÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¡È½é¤á¤Æ¡É¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥Ó¥¥Ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿»þ¤Î1Ëç¤À¡£
¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î²ÖÊÁ¥Ó¥¥Ë¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¶âß·¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ëÂæÏÑ¤Î¹ñÌ±Åª¤ª¤ä¤Ä¡¦µÁÈþ¾®Ë¢Éç¡Ê¥¤¡¼¥á¥¤¡¦¥·¥ã¥ª¥Ñ¥ª¥Õ¡¼¡Ë¡£¤³¤Î°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î´Å¤¤¤ª²Û»Ò¤Ë¥í¥±Ãæ¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤¿¶âß·¤Ï¡¢3¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¿¤ê¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÂæÏÑ¤ÎÉ÷ÅÚ¤âËþµÊ¤·¤¿¡£