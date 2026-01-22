Æü¸þºä46¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¡¢¤Ò¤Ê¤¿ºä46³Ú¶Ê¡Ö·¯¤ÈÀ¸¤¤ë¡×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¸«¤»¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®½Ï
Æü¸þºä46¤¬1·î28Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë16th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡Ù¼ýÏ¿¤Î¶¦ÄÌ¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö·¯¤ÈÀ¸¤¤ë¡×¤ÎMV¤¬15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£ºî¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»°´üÀ¸¤Î¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¡£MV¤Ç¤Ï¸«¤ë¼Ô¤Î¶»¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´¶Æ°¤Î±²¤ËÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¾åÂ¼¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®½Ï¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¾åÂ¼¤Ï¡¢Æü¸þºä46¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤±¤ä¤ºä46¡×¤Î»°´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï10th¥·¥ó¥°¥ë¡ØAm I ready?¡Ù¤Ç¼«¿È½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£Æü¸þºä46¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¥å¥ó¡Ù¤«¤é15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡Ù¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤ÎºîÉÊ¤ÇÉ½Âê¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ò¤Ê¤¿ºä46¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾åÂ¼¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ò¤Ê¤¿ºä46³Ú¶Ê¡Ö·¯¤ÈÀ¸¤¤ë¡×¤ÎMV¤¬ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÊÌ¤ì¤Î½Ö´Ö¤òÉÁ¤¯¤³¤ÎMV¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À¤¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÊÌÎ¥¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¡È·¯¡É¤ÈÀ¸¤¤ë¹¬¤»¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¾åÂ¼¤Ï²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹°õ¾ÝÅª¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê²ÎÀ¼¤¬¿´¤Ë¶Á¤¯¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¤Ò¤Ê¤Î¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼À¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö²ÎÀ¼¡¢¥À¥ó¥¹¡¢É½¾ðËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
16th¥·¥ó¥°¥ëÁªÈ´È¯É½¸å¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁªÈ´À©¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤Ê¤¿ºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤òÎ¸¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤â¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é ¶¯¤¯¡¢¾Ð´é¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡Á°¸þ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾åÂ¼¡£¡Ö·¯¤ÈÀ¸¤¤ë¡×¤ÎMV¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î»ý¤ÄÌÀ¤ë¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
2·î17Æü¡¦18Æü¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤Ê¤¿ºä46¤Ë¤è¤ë¡Ö16th Single ¤Ò¤Ê¤¿ºä46 LIVE¡×¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÂ¼¤ÏÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¬¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£