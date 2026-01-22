KDDI¤Î¡ÖÂçºåºæ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡×²ÔÆ¯³«»Ï¡¢1Ç¯Â¤é¤º¤Ç¥·¥ãー¥×À×ÃÏ¤ò¡ÈµïÈ´¤¡É¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡KDDI¤Ï¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÂçºåºæ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏAI½èÍý¤òÃ´¤¦¤¿¤á¤ÎGPU¥¯¥é¥¦¥É¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
Âçºåºæ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡ÊKDDIÄó¶¡¡Ë
¡¡»º¶È¡¦¾¦¶È¤Î½¸ÀÑÃÏ¤Ç¤¢¤ëÂçºåÅÔ»Ô·÷¶á¹Ù¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢¥·¥ãー¥×ºæ¹©¾ìÀ×ÃÏ¤Î´ûÂ¸ÀßÈ÷¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¥·¥ãー¥×¹©¾ìÀ×ÃÏ³èÍÑ¤ÇÈ¾Ç¯¤Ç¹½ÃÛ
¡¡Âçºåºæ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¡¢Àµ¼°¤ËKDDI¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¥·¥ãー¥×ºæ¹©¾ì¤ÎÀ×ÃÏ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡£Âçºå¤Î¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤«¤éÌó15km¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ç¡¢ÄãÃÙ±ä¤«¤Ä¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
2025Ç¯10·î¤Î¡ÖKDDI SUMMIT¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿´Ê°×ÌÏ·¿
¹½À®¿Þ
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Âçºåºæ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢´ûÂ¸ÀßÈ÷¤Î³èÍÑ¤È¡¢¥½¥Ö¥ê¥óÀ¡Ê¼ç¸¢À¡Ë¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿AI´ðÈ×¤À¡£
¡¡´ûÂ¸ÀßÈ÷¤Î³èÍÑ¤È¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÅÅÎÏÀßÈ÷¤äÎäµÑÀßÈ÷¤Î¤³¤È¡£¥·¥ãー¥×ºæ¹©¾ì»þÂå¤Ï¡¢Âç·¿¤Î±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Óºî¤ê¤Î°ìÂçµòÅÀ¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ò´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤«¤é¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀßÈ÷¤â¤¢¤ë¡£
¡¡7Ëü7000¥ï¥Ã¥È¤ÎÅÅÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÑ°µ´ï¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¥µー¥Ðー¸þ¤±¤ÎÅÅ°µ¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±Õ¾½ºî¤ê¤ÎºÝ¤Ë¤â¿å¤ÏÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©¶ÈÍÑ¿å¤Î¼èÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·úÊªÆâ¤ÎÇÛ´É¤â¤Þ¤¿¡¢KDDIÂ¦¤ÏÂ¿¤¯Î®ÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÊÑ°µ´ï¤â¡¢²Á³Ê¤Ï¿ô²¯±ß¤·¡¢Ä´Ã£¤«¤éÀßÃÖ´°Î»¤Þ¤Ç3Ç¯¤Ï¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÂåÊª¡£¥·¥ãー¥×»þÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÀßÈ÷¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÌÜ¶Ì¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤À¡£
µðÂç¤ÊÊÑ°µ´ï
µïÈ´¤¤ÇÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¼ÂÎÏ
¡¡KDDI¤Î¾¾ÅÄ¹ÀÏ©¼ÒÄ¹¤â¡ÖµïÈ´¤¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤¬¡¢µïÈ´¤¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ÎÀßÈ÷¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¸«È´¤¯ÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡au¤äUQ mobile¡¢povo¤È¤¤¤Ã¤¿¸Ä¿Í¸þ¤±¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëKDDI¤À¤¬¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ö¶È¤â30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡ÖTelehouse¡Ê¥Æ¥ì¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ³°¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÎÃÎ¸«¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÊÑ°µ´ï¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«È´¤¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÄÌ¾ï¤Ï3～4Ç¯¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¹½ÃÛ¤ò¡¢ºòÇ¯4·î¤«¤é¤Î1Ç¯Â¤é¤º¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
NVIDIA GB200 NVL72¤È¿åÎäµ»½Ñ
¡¡»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê·×»»Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡ÖNVIDIA GB200 NVL72¡×¤Ê¤É¤ÎAI¥µー¥Ðー¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°À¤Âå¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ2ÇÜ°Ê¾å¤Î³Ø½¬ÀÇ½¤ò»ý¤Ä´ðÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¾¾ÅÄ¼ÒÄ¹¤¬¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡ÎäµÑÊý¼°¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¶õÎä¤Ë²Ã¤¨¡¢¿åÎäÊý¼°¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëÄ¾ÀÜ±ÕÂÎÎäµÑ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£ÀÇ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿GPU¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¶õÎä¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÈ¯Ç®ÂÐºö¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢CDU¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀßÈ÷¤¬¥µー¥Ðー¥é¥Ã¥¯¤Î²£¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢ÇÛ´É¤òÄÌ¤¸¤ÆÎäµÑ¿å¤ò¥é¥Ã¥¯¤ØÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¡£¥é¥Ã¥¯Æâ¤Ë¤¢¤ë¥µー¥ÐーÆâÉô¤ÎÇÛ´É¤¬¡¢GPU¤òÎäµÑ¤¹¤ë¶âÂ°¤Ë¤Þ¤Ç¿å¤òÆÏ¤±¤Æ¡¢Ç®¤ò³°¤Ø±¿¤Ö¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¡¢¥µー¥Ðー1Âæ1Âæ¤ËÇÛ´É¤ò·Ò¤²¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áê±þ¤Î¼ê´Ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¤äÄÌ¿®¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿åÎäÍÑ¤ÎÇÛ´É¤Þ¤ÇÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿»ÅÍÍ¤¬¥µー¥ÐーÂ¦¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¥µー¥Ðー¤ò¥é¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÅÅÎÏ¡¦ÄÌ¿®¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿å¤ÎÎ®¤ì¤â·Ò¤¬¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥µー¥Ðー¤òÎä¤ä¤·¤¿¿å¤¬±¿¤Ð¤ì¤ë²°¾å¤ÎÎäµÑÅã
ÎäµÑÅã¤ÎÆâÉô¡£¥µー¥Ðー¤òÎä¤ä¤·¤¿¿å¤ÏÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¡£¤½¤Î¿å¤ò¤µ¤é¤ËÎä¤ä¤¹¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë
¥Çー¥¿¤Î¥½¥Ö¥ê¥óÀ
¡¡Âçºåºæ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢¥°ー¥°¥ë¤ÎÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¡ÖGemini¡×¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥·¥ç¥óÈÇ¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤È¤¢¤ë´ë¶È¤¬¡ÖGemini¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢¥Çー¥¿¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢Âçºåºæ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÆâ¤Î¡ÖGemini¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Çー¥¿¤Î¥½¥Ö¥ê¥óÀ¡Ê¼ç¸¢À¡Ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤é´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¤ò¹ñÆâ¤ÇÊÝ´É¡¦´ÉÍý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢AI¤Î³Ø½¬¤ä¿äÏÀ¤Ø³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âçºåºæ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¾å¤Î¡ÖNVIDIA GB200 NVL72¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖKDDI GPU Cloud¡×¤Ï¡¢1·î22Æü¤«¤é¥È¥é¥¤¥¢¥ëÄó¶¡¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢4·î1Æü¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¿½¤·¹þ¤ß¤Î¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇÂç100Gbps¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦ÊÄ°èÌÖ¥µー¥Ó¥¹¡ÖKDDI Wide Area Virtual Switch 2¡Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
À½Ìô¡¦À½Â¤¡¦¹ñ»ºLLM³«È¯¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ
¡¡Âçºåºæ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î³èÍÑ»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À½Ìô
¡¡À½ÌôÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ÉðÅÄÌôÉÊ¹©¶È¤ª¤è¤ÓKDDI¥°¥ëー¥×¤Î°åÍÑ¹©³Ø¸¦µæ½ê¡ÊMEI¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢°åÎÅ¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ´°·ë¤Î´Ä¶¤Ç¥Çー¥¿¤ò°ÂÁ´¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¡¢°åÎÅÆÃ²½·¿LLM¤Ë¤è¤ë¿äÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤«¤é¤Î¾ðÊóÃê½Ð¤ä´õ¾¯¼À´µ¤ÎÃû¸õ²Ä»ë²½¤Ê¤É¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤ë¡£
À½Â¤
¡¡À½Â¤Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ë¥²¥ó¥í¥Ã¥È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¹Ò¶õµ¡¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊÀß·×¤Ë¤ª¤±¤ëÎ®ÂÎ²òÀÏ¤Î¹âÂ®²½¡¦¹âÅÙ²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¹ñ»ºLLM
¡¡AI³«È¯Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÎELYZA¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÎÎ°è¤ä´ë¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ñ»º¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤«¤é¿äÏÀ¤Þ¤Ç¤¬°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÇAI²ÃÂ®Ã´¤¦
¡¡KDDI¤ÎÂçºåºæ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤ÎAI³«È¯´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£KDDI¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖºÇÀèÃ¼AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤ÎÅ¾À¸¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎAI¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëµòÅÀ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÌÌ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëHardware as a Service¤È¤·¤Æ¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ë¡£21Æü¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¹¥¿¥Ã¥¯¡ÖInfrinia AI Cloud OS¡×¤òÈ¯É½ºÑ¤ß¤À¤¬¡¢KDDI¤â¡¢NVIDIA¤ÎAI Enterpirse¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È¾å¥¡¤òº£¸åÄó¶¡¤¹¤ë¡£²¾ÁÛ¥ì¥¤¥äー¤Ê¤É¤â¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Ö¥ê¥óÀ¤ÎÃ´ÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥°ー¥°¥ë¤ÎGemini for GDC¡ÊGoogle Distributed Cloud¡Ë
¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°ー¥°¥ë¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò¹ñÆâµòÅÀ¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¡¢Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£