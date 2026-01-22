¡ÖÍÙ¤ì¤ë¤ÎÀ¨¤¤¡×ÎëÌÚÊ¡¡¢SixTONES¤Î¹âÆñ°×ÅÙ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡ª ¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¾å¼ê¤¹¤®¤ë¤Î¤è¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤Ï1·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£SixTONES¤Î¹âÆñ°×ÅÙ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛÎëÌÚÊ¡¤¬ÈäÏª¤·¤¿SixTONES¤Î¹âÆñ°×ÅÙ¥À¥ó¥¹
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍÙ¤ì¤ë¤ÎÀ¨¤¤¡×¡ÖÆñ¤·¤¤¤Î¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¾å¼ê¤¹¤®¤ë¤Î¤è¡×¡ÖÀäÂÐ²»´¶¤¢¤ë¡©¡×¡ÖÊ¡ÍÍ¥Î¥ê¥Î¥ê¡×¡ÖSixTONES¿ä¤·¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÖÆñ¤·¤¤¤Î¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖSixTONES¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£SixTONES¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMILESixTONES -Best Tracks-¡×3¼ïÎà¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Æñ¤·¤½¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò·Ú²÷¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡Ù¤Î¥À¥ó¥¹¤â2Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡ª¡¡Éþ¤µ¤ó°áÁõ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢M!LK¤Î³Ú¶Ê¡Ø¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡Ù¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¡£¥¢¥¤¥É¥ë³Ú¶Ê¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
