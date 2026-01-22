Åß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ö¿·³ã¸©¤Î·ê¾ìÈë¶¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÀ¶ÄÅ¶®¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2026Ç¯Ä´ºº¡Û
´¨¤µ¤¬Áý¤¹¤³¤Î»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ë¬¤ì¤ë²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åß¤Î¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Èë¶¤Ï¡¢·öÁû¡Ê¤±¤ó¤½¤¦¡Ë¤È¤ÏÌµ±ï¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÉ÷·Ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î7¡Á8Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢·ê¾ìÈë¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Åß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ö¿·³ã¸©¤Î·ê¾ìÈë¶¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÀè¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÅß¤Ï¶®Ã«Á´ÂÎ¤¬Àã¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤é¸«¤ë·Ê¿§¤¬¤è¤ê¸¸ÁÛÅª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¿åÌÌ¤Ë±Ç¤ëÀã·Ê¿§¤¬Èþ¤·¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤ÇÅß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤È¿ÀÈëÀ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡ÖÀ¶ÄÅ¶®¤ÏÅß¤Ë¤Ê¤ë¤È¶®Ã«Á´ÂÎ¤¬Àã¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢²Æ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÀÅ¼ä¤ÈÇ÷ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤éÄ¯¤á¤ë·ÌÃ«¤Î·Ê¿§¤Ï¡¢Àã·Ê¿§¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åß¤ÏË¬¤ì¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢·ê¾ì¤Î¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤¿¤áÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤Ã¤Æ¶õÃæÀã¸«¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÆüËÜºÇÄ¹µé¤Î¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤Ã¤ÆÄ¯¤á¤ëÂç·ÌÃ«¡£´ã²¼¤Ë¹¤¬¤ë¿¼¤¤Ã«¡¢¼Ø¹Ô¤¹¤ëÀ¶Î®¡¢Ï¢¤Ê¤ë»³¡¹¤ò°ìË¾¤Ç¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶õÃæ»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÀÄ¿¹¸©¡Ë¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥É¥é¤«¤é¸«¤¨¤ëÇò¶ä¤Î·Ê¿§¤¬Èþ¤·¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¢¨µ»öÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§À¶ÄÅ¶®¡¿68É¼ÆüËÜ»°Âç·ÌÃ«¤Î°ì¤Ä¡¢À¶ÄÅ¶®¤ÎÅß¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤éÄ¯¤á¤ë·Ê¿§¤Ï¡¢ÀÚ¤êÎ©¤Ã¤¿´äÈ©¤Ë¿¿¤ÃÇò¤ÊÀã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ê¡¢À¶Î®¤Î¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿å¶À¤Ë±Ç¤ëÅß·Ê¿§¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎÀÅëí¤Ç·Ý½ÑÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§ÉÄ¾ì¥É¥é¥´¥ó¥É¥é·ÌÃ«¡¿85É¼ÆüËÜºÇÄ¹5481m¤ò¸Ø¤ëÉÄ¾ì¥É¥é¥´¥ó¥É¥é¤«¤é¸«²¼¤í¤¹Åß¤Î·ÌÃ«¤¬¼ó°Ì¤Ë¡£¶õÃæ¤«¤é°ìÌÌ¤Î¶äÀ¤³¦¤ä¼ùÉ¹¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¿§¹ç¤¤¤ÎÆóµï¸Ð¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¿¼¤¤»³¡¹¤Î²û¤ò¡¢²¹¤«¤¤¥´¥ó¥É¥éÆâ¤«¤é°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤â¡¢Åß¤ÎÈë¶ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¹â¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
