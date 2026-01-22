¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢µí³Ñ¡¦µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¤Ç¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¡¼¥Ê¥·¥ç¥³¥é¥¢¥¤¥¹¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëµí³Ñ¡¦µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï¡¢1·î21Æü¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢LOTTE¡Ö¥¬¡¼¥Ê¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¡¼¥Ê¥·¥ç¥³¥é¥¢¥¤¥¹¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëLOTTE¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¥¬¡¼¥Ê¡×¤Èµí³Ñ¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£1·î21Æü¤«¤éµí³Ñ¡¦µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¡¼¥Ê¥·¥ç¥³¥é¥¢¥¤¥¹¡×¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡£¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¸åÌ£¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÍ¥Èþ¤Ê¹á¤ê¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¡£
¾ÆÆù¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¸å¤Ç¤â¡¢½Å¤¿¤¯´¶¤¸¤º¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¡¼¥Ê¥·¥ç¥³¥é¥¢¥¤¥¹¡×¤Ï¡¢¡º¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤ËºÇÅ¬¤À¤È¤«¡£¤³¤Î»þµ¨¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©¸å¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡ÏÃ±ÉÊ319±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¡§¡Öµí³Ñ¥³¡¼¥¹¡×°Ê¾å¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë
