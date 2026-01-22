¶ðÅÄÆÁ¹»á¡¡µð¿Í½é¤ÎFA°ÜÀÒ¡Ä¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿Æ£ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ö¶áÆ£¥¢¥¤Î¤È¤³¤í¹Ô¤±¡×
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Çµð¿Í3·³´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¶ðÅÄÆÁ¹»á¡Ê63¡Ë¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå¡¡¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£1993Ç¯¤ËFAÀë¸À¤·¡¢µð¿Í¤«¤é²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡ÈÇØ·Ê¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¸µ»Ê¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ»þ¤Î»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¸µ»Ê´ÆÆÄ¤¬1993Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤·¡¢1994Ç¯¤«¤éÄ¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¤¬Éüµ¢¡£Ä¹Åè´ÆÆÄ¤«¤é¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¶ðÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¡×ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Íî¹ç¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤ªËß²á¤®¤°¤é¤¤¤«¤é±½¤Ç¡Ä¡×¤ÈÃæÆü¡¦Íî¹çÇîËþ¤¬µð¿Í¤ËFA°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦±½¤¬µå³¦¤ò¶î¤±½ä¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¹ç¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¢ÀµÄ¾¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¤â¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤â¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤ÆÁ°Ç¯¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ËÏ¢ÍíÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Çº¤ó¤ÇÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¶ðÅÄ¤ËÆ£ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤ÏÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÈÇä¤ê¸ÀÍÕ¤ËÇã¤¤¸ÀÍÕ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ê¡¢¤ªÁ°¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¤Ê¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¤È¤«¤¤¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡ª¡É¤Ã¤Æ¼¸¤é¤ì¤Æ¡£¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÅÅÏÃÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£1»þ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡¢40Ê¬¤«1»þ´Ö¸å¤°¤é¤¤¤ËÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡£¤½¤ì¤ÇÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡È¤ªÁ°¡¢FA¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¡É¤Ã¤Æ¡£Ä´¤Ù¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢Á°Ç¯¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤À¤«¤é¥Á¡¼¥àÆâ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Ë¡£¤¿¤À¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥Ý¥·¥ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î·¯¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°ìÈÖ¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ì¤ë¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤ªÁ°¡Êµð¿Í¤ò¡Ë½Ð¤ë¤À¤±¤ÎÍ¦µ¤¤Èº¬À¤¢¤ë¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È³Ð¸ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤¸¤ã¤¢¡¢½Ð¤í¡É¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËFAÀë¸À¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¡£
¡¡¡ÖÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸À¤¤Êý¤Ï¡È¶áÆ£¥¢¥¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¡É¡£¤½¤ì¤À¤±¡×¡£Æ£ÅÄµð¿Í¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¶áÆ£¾¼¿Î´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë²£ÉÍ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ£ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤ÎÁ´ÌÌ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤â¤È¤Ç°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£