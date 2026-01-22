¥ª¥ó¥Ç¡¼¥º¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¡ÖOWNDAYS CONNECT¡×¤ò¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä
¥á¥¬¥Í¡¦¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¥ó¥Ç¡¼¥º¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµµá¤·Ä©ÀïÅª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò³«È¯¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖOWNDAYS Lab.¡Ê¥ª¥ó¥Ç¡¼¥º¥é¥Ü¡Ë¡×¤«¤é¡¢Æü¾ï¤Î¡Ö¸«¤ë»þ´Ö¡×¤Ë¼«Á³¤Ë²»¤ò½Å¤Í¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¡ÖOWNDAYS CONNECT¡×¤ò¡¢1·î22Æü¤«¤é¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼Àß·×¤Î¥á¥¬¥Í·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¡¢²»³Ú¤äÄÌÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¼þ°Ï¤Î²»¤ò¼«Á³¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡£BluetoothÂÐ±þ¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È´ÊÃ±¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼ÄÌÏÃ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦»¶Êâ¡¦°ÜÆ°Ãæ¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç²÷Å¬¤Ê¡È¤Ê¤¬¤éÄ°¤¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥á¥¬¥Í¤Î¤«¤¿¤Á¤À¤È¤¤¤¦¡£
OWNDAYS CONNECT¤Ï¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥Æ¥ó¥×¥ëÉôÊ¬¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¥Þ¥¤¥¯¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¡£¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶²»¤ò¼«Á³¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²»³ÚºÆÀ¸¤äÄÌÏÃ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅ¸»¤ÎON¡¿OFF¡¢²»³Ú¤ÎºÆÀ¸¡¦Ää»ß¡¢²»ÎÌÄ´À°¡¢ÄÌÏÃ±þÅú¤Þ¤Ç¤ò¥á¥¬¥ÍÃ±ÂÎ¤Ç´°·ë¡£Bluetooth5.3¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤È´ÊÃ±¤Ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢³°½Ð»þ¤Î¥Ê¥Ó²»À¼¡¢ÄÌÏÃÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤ÎÉáµÚ¤ä²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤Ê¤É¡¢Æ¯¤Êý¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢²Á³Ê¤äÁõÃå´¶¤ÎÌÌ¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤À½ÉÊ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
OWNDAYS¤ÏºòÇ¯7·î¡¢¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµµá¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥á¥¬¥Í¤Î¼Â¸³¼¼¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖOWNDAYS Lab.¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹»Ô¾ì¤ËÃåÌÜ¡£¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À¤ò¼Â´¶¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¹½¤¨¤ë¤Ë¤ÏÉßµï¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ëµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡ÈÆþ¸ý¤È¤Ê¤ë°ìÂæ¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Î³«È¯¤òÁªÂò¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥á¥¬¥Í¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë²Á³ÊÂÓ¤È¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤ÁõÃå´¶¤ò½Å»ë¤·¡¢¡Ö¸«¤ë¡¦Ê¹¤¯¡¦ÏÃ¤¹¡×¤ò¼«Á³¤ËÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÀß·×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
OWNDAYS CONNECT¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëOWNDAYS¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¤ò½é¤á¤Æ»È¤¦¿Í¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²»³ÚºÆÀ¸¤äÄÌÏÃ¤Ê¤ÉÆü¾ï»È¤¤¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤Ë¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áª¤Ó¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¥á¥¬¥Í¤È¤·¤ÆÆü¾ïÅª¤Ë¤«¤±Â³¤±¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¡¢²»³Ú¤äÄÌÏÃ¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅÙÉÕ¤Çö·¿ÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥ºÂå¹þ¤ß¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÙ¿ôÊÑ¹¹¤äÊÝ¾Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤2·¿¤òÅ¸³«¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤ËÆëÀ÷¤à¡¢OWNDAYS¤é¤·¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬ÃÎÅª¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢´éÁ´ÂÎ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï1Ëü6000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë
