¡¡1·î19Æü¡¢¡ØÂè49²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤¬15ÉôÌç³ÆÍ¥½¨¾Þ¤È¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¡¦ºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤¿µÈÂôÎ¼¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Î¤Û¤«¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ç¤Ï²£ÉÍÎ®À±¤ÈÅÄÃæÞ£¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤¬Áª½Ð¡£µ»½ÑÉôÌç¤ò´Þ¤á¡¢ºÇÂ¿17ÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥Õ¤â¹ñÊõµé¤ÎÈþ¤·¤µ¡ª¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë»²²Ã¤¹¤ëµÈÂôÎ¼¤È²£ÉÍÎ®À±
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬173.7²¯±ß¤òÆÍÇË¡£Ë®²è¼Â¼ÌºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï1°Ì¤À¤Ã¤¿¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡¡THE¡¡MOVIE2¡¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¡Ê2003Ç¯¸ø³«¡Ë¤Î173.5²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤ËÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
Ë®²è¼Â¼ÌºîÉÊ½é¤Î200²¯±ßÆÍÇË¤â¼ÍÄø·÷Æâ¤Ë
¡¡¸ø³«¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ä¤¬¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÇÁí¤Ê¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸åÄÉ¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°Î¶È¤ÎÃ£À®¤¬ÌÜÁ°¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯7·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥Ù¥¹¥È10¤«¤é¼Â¼ÌË®²èºîÉÊ¤¬¾Ã¤¨¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·1·î16Æü¤«¤éIMAX¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¾å±Ç¤¬³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎµÒÂ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë®²è¼Â¼ÌºîÉÊ¤Î¥Ù¥¹¥È10ÊÖ¤êºé¤¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡IMAX¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¾å±Ç¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿16Æü¤«¤é¤Î½µËö¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«33¼þÌÜ¤Ë¤·¤Æ¿Íµ¤¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥Ë¥á¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï193.5²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¹ñÆâ¤Ç¤ÎÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°10°Ì¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤Î196²¯±ß¤òÈ´¤¯¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¡£
¡Ö¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎÄÉ¤¤É÷¤¬Â³¤¸ø³«´ü´Ö¤¬½Õ¤´¤í¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Â¼ÌºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë200²¯±ßÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤â¡£¤³¤ì¤À¤±¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¼Â¼ÌºîÉÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸½¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡1·î7Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢28Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ¡¦Ginza Sony Park¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ø±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡ÙÅ¸¡½ Ç®¶¸¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢Êª¸ì¤ÏÂ³¤¯ ¡½¡Ù¤âÊ¿Æü¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¡£SNS¤Ç¤Ï50²ó°Ê¾å´Õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡£¤·¤Ð¤é¤¯Ä¶Âçºî¤Î¸ø³«¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¿Íµ¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡µÈÂôÎ¼¤È²£ÉÍÎ®À±¤¬¡È200²¯±ß¤ÎÃË¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¡£