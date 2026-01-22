¡ÚÂîµå¡Û12ºÐ¡¦¾¾ÅçÈþ¶õ¤¬5²óÀï¿Ê½Ð¡¡¾®³ØÀ¸¤ÎºÇ¹âµÏ¿¡¢Ê¡¸¶°¦¤µ¤ó¤é¤ËÊÂ¤Ö¡¡Æ´¤ì¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤È¡Ö°ìÈÌ¤Î»î¹ç¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤â
¡þÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2026Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ(2026Ç¯1·î20Æü¡Á25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹4²óÀï¤¬22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë12ºÐ¤Î¾¾ÅçÈþ¶õÁª¼ê¤¬5²óÀï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¶õÁª¼ê¤Ï¡¢ÃË»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¡¦¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤ÎËå¤Ç¡¢¸½ºß¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¡£2²óÀï¡¢3²óÀï¤Ç²÷¾¡¤·¡¢4²óÀï¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¡¼¥É¤Î¶¯¹ë¡¦»°Â¼Í¥²ÌÁª¼ê¤Ë¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¤Î5²óÀï¿Ê½Ð¤Ï¡¢Ê¡¸¶°¦¤µ¤ó¤é¤ËÊÂ¤ÖºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¶õÁª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö°ìÈÌ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¡¼¥É¤Î¿Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ4-0¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ëÈþ¶õÁª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï3²óÀï¤«¤é5²óÀï¤Þ¤Ç¤Î3»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÆü4»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï»ä¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¡¼¥É¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÈµîÇ¯¡Ê¥Ù¥¹¥È¡Ë8¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó¤Ê¤È¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Î²÷¿Ê·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤è¤ê¶¯¤¤Áª¼ê¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤ò¸ì¤ë¤È¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÁª¼ê¤¬ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÆ±¤¸º¸¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¡£¤½¤ÎÁª¼ê¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯¸å2Ç¯¸å¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿Ê²½¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤È°ìÈÌ¤Î»î¹ç¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£