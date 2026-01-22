¡Ú¤Ê¤¼¡Û¹©»öÈñ¤¬¡Ö421²¯¢ª885²¯±ß¤Ë¡©¡×·ú¤ÆÂØ¤¨·×²è¤Î·§ËÜ»ÔÄ£¼Ë
·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·§ËÜ»Ô¤ÎÄ£¼Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£·§ËÜ»Ô¤Ï¿·Ä£¼Ë¤Î¹©»öÈñ¤¬ÅÚÃÏ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ê¤É¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿³Û¤ÎÇÜ¤Î885²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¤Î·§ËÜ»ÔµÄ²ñ¡¦ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡£¿·Ä£¼Ë¤Î¥¤¥áー¥¸¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ô¤¬°Ñ°÷¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£
¢£·§ËÜ»ÔÄ£¼Ë·úÀß²Ý¡¦ÂçÄÅ¿ÎºÈ²ÝÄ¹
¡Ö¿·Ä£¼Ë¤Î³µ»»¹©»öÈñ¤Ï885²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
·§ËÜ»Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¹©»öÈñ¤ÎÇÜÁý¤Ç¤¹¡£»ÔÄ£¼Ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ·§ËÜ»Ô¤ÏËÜÄ£¼Ë¤òNTTºùÄ®¥Ó¥ë¤ÎÉßÃÏ¤Ë¡¢Ãæ±û¶èÌò½ê¤ò²ÖÈªÄ®ÊÌ´ÛÀ×ÃÏ¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë·×²è¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¹©Èñ¤ÏÌó616²¯±ß¡Ü¦Á¡£¤³¤Î¤¦¤Á421²¯±ß¤Î³µ»»¹©»öÈñ¤¬ÇÜ°Ê¾å¤Î885²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë195²¯±ß¤ÎÀß·×Èñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¤âÀºººÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ï¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÚÃÏ¤ÎÃ±²Á¤¬Åö½é¤ÎÇÜ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¿·Ä£¼Ë¤ËÉ¬Í×¤Ê¾²ÌÌÀÑ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾åÌîÈþ·Ã»Ò°Ñ°÷
¡Ö·úÃÛ¹©»öÈñ¤¬2ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤È¡×
¢£Íî¿åÀ¶¹°°Ñ°÷
¡Ö¤Ê¤¼4700Ê¿ÊÆ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£4700Ê¿ÊÆ¶â³Û¤Ë¤·¤Æ55²¯±ß¡£¤¢¤¨¤Æ¤³¤Î55²¯±ß¤òÅêÆþ¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Íý²òÉÔÌÀ¡×
·§ËÜ»Ô¤Ï´ðËÜ·×²è¤ÎÁÇ°Æ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Î¤³¤È¤·¤Î4·î～5·îº¢¤Ë»ÔÌ±¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢»Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç´ðËÜ¹½ÁÛ¤ÇÁí¹©Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ616²¯±ß¡Ü¦Á¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆâÌõ¤Ï³µ»»¹©»öÈñ¤¬Ìó421²¯±ß¡¢Àß·×¤äÍÑÃÏ¼èÆÀ¤Ê¤É¤Ë195²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£
――¡Ö¡Ü¦Á¡×¤È¤Ï¡©
Ä£¼Ë·úÀß¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤½¤Î´Ö¤Î»ñºà¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤ò¸«¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²óÁý¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¹©»öÈñ¤ÎÉôÊ¬¡¢421²¯±ß¤¬885²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ»Ô¤Ë¤è¤ë¤Èº£²ó¤ÎÁý³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÚÃÏÃ±²Á¤Î¹âÆ¤È»ÔÌ±¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¸¡Æ¤¤Î·ë²Ì¶¡ÍÑ¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¾²ÌÌÀÑ¤¬Åö½é¤è¤êÁý¤¨¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð»Ô¤ÎÉéÃ´¤Ï885²¯±ß¤ÎÆâÌó460²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÁ´³Û¤ò»Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ú¤Â³¤ÃúÇ«¤ÊµÄÏÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£