¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Ï22Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢ÆüËÜ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡¦¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡¦¥¹¥±¥ë¥È¥óÏ¢ÌÁ¤¬¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼ÃË»Ò¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò¸íÇ§¤·¤Æ½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤ÏJOC¤Ë¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢º£¸å¡¢¶¥µ»¤´¤È¤Ë¡¢JOCÍý»ö¤ÎÃ´Åö¼Ô¤òÃÖ¤¯Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£³Æ¶¥µ»ÃÄÂÎ¤È¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì»ñ³Ê¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¶¦Í¤ò¿Ê¤á¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤äÂåÉ½Áª¹Í´ð½à¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£