¡¡¡Ú¥¤¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ëº£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ï23Æü¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥¤¥ó¥Ä¥§¥ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£22Æü¤Ï²ñ¾ì¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÇÆüËÜÀª¤¬ºÇ½ªÄ´À°¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¸ø¼°¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¡¢ÃË»ÒÂåÉ½¤Î¿¹½Å¹Ò¡Ê¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤äÁÒÄÚ¹îÂó¡ÊÄ¹Ìî¸©¶¥µ»ÎÏ¸þ¾åÂÐºöËÜÉô¡Ë¤é¤¬É¹¤Î´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£
¡¡500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç3°Ì¤À¤Ã¤¿ËÌµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¯¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿¹½Å¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë´¬¤¤¤¿¥´¥à¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¥³¡¼¥Á¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¡¼¥Ö¤ÎÆ°¤¤ò³ÎÇ§¡£¡ÖÂè2¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¶ËÎÏ¸ºÂ®¤·¤Ê¤¤¤ÇºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤ÈÁÀ¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢Ìó2½µ´Ö¸å¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤Î¾åÀÑ¤ß¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£