Ç¥¿±¸øÉ½¡¦¤¿¤Ì¤«¤Ê¤Ë¡ÖÎ®»º¤·¤í¡ª¡×ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÃæ½ý¤ËÀä¶ç¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÉÏ¤·¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×
¡¡ÇÛ¿®¼Ô¡¦¤¿¤Ì¤«¤Ê¡Ê33¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤ËTwitch¤ÇÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç¥¿±¸øÉ½¤ÇÆÏ¤¤¤¿ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÃæ½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Ì¤«¤Ê¤Ïº£·î6Æü¤ÎÇÛ¿®¤Ç¡Ö¿Í¹©¼õÀº6²óÌÜ¤ÇÇ¥¿±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Ç¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿Ãæ½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤ò¤É¤³¤«²¼¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢µÞ¤Ë¤³¤¾¤Ã¤Æ¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ!¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¤¤ä¶²¤í¤·¤¤¤Í¡È¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ò»º¤á! Î®»º¤·¤í!¡É¤È¤«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤â¤¦¡¢¥Ø¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¤È¶Ã¤¤Î¹ðÇò¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÌ¤Ë³«¼¨¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤ó¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¼å¼Ô·Ý¤¬¥¦¥±¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê±ê¾å·Ý¤È¤«¤·¤È¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Æü±¢¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤ò¡È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡É¤È»×¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤Ê¤ó¤ÆÉÏ¤·¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¤Ï¡Ä¡×¤È¡¢Ã²¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£