¡Ú¹â»Ô²ò»¶¡Û·ã¥¢¥Ä¡Ö¤³¤ì¤Ï¸«¤â¤Î£÷¡×¡¡Î©·û¢ªÃæÆ»¡¦°Â½»½ß´´»öÄ¹¤Ë»ÉµÒ¡ÖµÜ¾ë£´¶è¡×¼«Ì±¤¬¸µ¥°¥é¥É¥ëµÄ°÷¤òÅêÆþ¤Ø¡¡¥Í¥Ã¥È¤âÃíÌÜ¡Ö¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÉî¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·Àß¤·¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Î°Â½»½ß¶¦Æ±´´»öÄ¹¡Ê¸µÎ©·û¡Ë¤ÎÃÏÈ×µÜ¾ë£´¶è¤Ë¡¢½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬¿¹²¼ÀéÎ¤½°±¡µÄ°÷¡Ê£´£´¡¢´Ä¶À¯Ì³´±¡Ë¤òÅêÆþ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¿¹²¼»á¤Ï£²£°£²£±Ç¯½°±¡Áª¤ËµÜ¾ë£µ¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¡¢°Â½»»á¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ËÇÔ¤ì¤ÆÍîÁª¡¢ÈæÎã¤Ç¤âÉü³è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÀÉ¼¤Ï°Â½»»á¡¦Ìó£¸Ëü¡¢¿¹²¼»á¡¦£¶Ëü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯½°±¡Áª¤Ï¡¢Áªµó¶è¤¬ºÆÊÔ¤µ¤ì¡¢°Â½»»á¤ÏµÜ¾ë£´¶è¤ÇÅöÁª¡£¿¹²¼»á¤ÏÈæÎãÅìËÌ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é½ÐÇÏ¤·¡¢¾®Áªµó¶è¤È¤Î½ÅÊ£Î©¸õÊä¼Ô¤è¤ê¾å°Ì¤ÎÈæÎãÃ±ÆÈ£²°Ì¤ËµºÜ¤µ¤ì¡¢½éÅöÁª¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤Ë¿¹²¼»á¤òµÜ¾ë£´¶è»ÙÉôÄ¹¤È¤·¡¢½çÅö¤Ê¤é¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¤Ï£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë°Â½»»á¤ÈÁªµó¶è¤òµÜ¾ë£´¶è¤ËÊÑ¤¨¤ÆÂÐ·è¤¹¤ëÎ®¤ì¤À¡£
¡¡¿¹²¼»á¤Ï£²£°Æü¤Ë£Ó£Î£ÓÅê¹Æ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î²ò»¶·èÄê¤ò¡ÖÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ²áÈ¾¿ô¤ÎµÄÀÊ³ÎÊÝ¤Ë¿ÊÂà¤ò¤«¤±¤ë¡Ý¡Ý¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿·èÃÇ¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¸½¼Â¤Ï·è¤·¤Æ³Ú¤ÊÁªµó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¼«Í³Ì±¼çÅÞµÜ¾ë¸©Âè»ÍÁªµó¶è»ÙÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¹â»ÔÆâ³Õ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤ë¤Ù¤½àÈ÷¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÄ¶¥É¥ÖÈÄ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿¹²¼ÀéÎ¤¤µ¤ó¤È°Â½»¤µ¤ó¤ÎÂÐ·è¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¡×¡Ö°Â½»»á¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤Ï¿¹²¼ÀéÎ¤¤µ¤ó¡×¡Ö¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤«¤é¤ÈÉî¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¿¹²¼ÀéÎ¤£ö£ó°Â½»½ß¤ÏÌÌÇò¤¤¤Í¡×¡ÖÀï¤¤¤Î»þ¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Íè¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¸«¤â¤Î£÷¡×¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£