¡ÚÉðËÆüµ¡Û³ÆÇÏ¤Ë¹ç¤Ã¤¿Áö¤ê¤ÈÀï¤¤Êý
¡¡º£Ä«¤Ï·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤Ç£³Æ¬¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ëµ³¾è¡£ÌÀÆü¤¬ÀãÍ½Êó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸·Åß´ü¤Ï¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÇÏ¾ì¤âÆÃÍ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢µþÅÔ¤Î¼Ç¥³¡¼¥¹¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æâ³°¤É¤³¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÎÏ¤¬Í×¤ë¾õÂÖ¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¤Î·ÐºÑ¥³¡¼¥¹¤ËÍø¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈ¡´Û1R¡ÛÉðË¥¹¥Þ¡¼¥È¥×¥ê¥¨¡¼¥ë¤¬½é¾¡Íø¡ÄÊì¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¡¼¥×¥í¥¥ª¥óS¤Ç¤Ï¥·¥²¥ë¥·¥ç¥¦¥°¥ó¤È½é¥³¥ó¥Ó
¡¡¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÀè¹Ô¤·¤ÆÆâ¥é¥Á±è¤¤¤òÁö¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇÏ¤Ë¹ç¤Ã¤¿Áö¤ê¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Íè½µ¤«¤éÆâ¥é¥Á¤¬³°(¥«¡¼¥Ö¤Ç£³m¡¢Ä¾Àþ¤Ç£´m)¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëB¥³¡¼¥¹¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤Þ¤¿³ÆÇÏ¤ÎÀï¤¤Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£½µ¤â¡¢¥×¥í¥¥ª¥ó£Ó¤Î¥·¥²¥ë¥·¥ç¥¦¥°¥ó¤Ê¤É¡¢µþÅÔ¤ÇÂ¿¤¯¤Îµ³¾è°ÍÍê¤ò¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²ÏÄÅºù¾Þ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥×¥ê¥¨¡¼¥ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤º¤Ã¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤í¤½¤í£²¾¡ÌÜ¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡º£½µ¤â´¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êËÉ´¨¤·¤ÆÀ¸´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£