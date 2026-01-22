¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¥ó¥°¤¬º£Ç¯¤âÃ»´üÌÈµö¤ÇÍèÆü¡¢º£½µ¤«¤éµ³¾è
¡¡JRA¤Ï¡¢¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¥ó¥°µ³¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢1·î24Æü¤«¤é2·î23Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÇÃ»´üµ³¼êÌÈµö¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¥ó¥°µ³¼ê¤Ï1990Ç¯7·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Çµ³¼êÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¼ç¤Ë¥Ë¥å¡¼¥µ¥¦¥¹¥¦¥§¡¼¥ë¥º½£¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023¡¿24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï350Àï30¾¡¤ÇÃÏ¶è12°Ì¡¢2024¡¿25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï305Àï24¾¡¤ÇÆ±13°Ì¡¢2025¡¿26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1·î22Æü¸½ºß¤Ç156Àï12¾¡¡¢ÃÏ¶è16°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃ»´üÌÈµö¤Ç¤Îµ³¾è·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¤Ç¤ÏÁí¹ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¤ÎÃ»´üÌÈµö¤Ë¤è¤ëÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï345Àï45¾¡¡Ê½Å¾Þ6¾¡¤ò´Þ¤à¡Ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÃ»´üÌÈµö´ü´ÖÃæ¤Î¿È¸µ°ú¼õÄ´¶µ»Õ¤ÏËÙÀë¹ÔÄ´¶µ»Õ¡ÊÈþ±º¡Ë¤Ç¡¢·ÀÌóÇÏ¼ç¤Ï¶â»Ò¿¿¿Í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡£Ìó1¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ëÆüËÜ¤Ç¤Îµ³¾è¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£