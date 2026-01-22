¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤¬°úÂà¡ÄÈË¿£Æþ¤ê
¡¡2022Ç¯¤Î¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG3¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡ÊÌÆ7¡¦Èþ±º¡¦ÁêÂô°ê±¹¼Ë¡Ë¤¬¡¢1·î22ÆüÉÕ¤Ç¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®¤Î²¬ÅÄ¥¹¥¿¥Ã¥É¤ÇÈË¿£ÇÏ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Ï2019Ç¯4·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Éã¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¡¢Êì¥ô¥£¡¼¥ô¥¡¥Ö¡¼¥±¤È¤¤¤¦·ìÅý¤Ç¡¢ÇÏ¼ç¤Ï¶Üß·Àº°ì»á¡£JRAÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï25Àï2¾¡¤Ç¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï1²¯9507Ëü3000±ß¡ÊÉÕ²Ã¾Þ´Þ¤à¡Ë¡£
¡¡2022Ç¯¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸å¤âÌÆÇÏÏ©Àþ¤òÃæ¿´¤Ë·ø¼Â¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¶¥ÁöÀ¸³è¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢º£¸å¤ÏÈË¿£ÌÆÇÏ¤È¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤Ë·ì¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£