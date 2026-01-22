¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î»êÊõ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡¢À¤³¦ºÇ¹â±ÉÍÀ¤Ëµ±¤¯¡Ä¡È¶¥ÇÏ³¦¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡É¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¤ËÁª½Ð
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î20Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥í¥ó¥¸¥ó¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¥¢¥ï¡¼¥É2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Û¡¼¥¹¡¢¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤¬¡È¶¥ÇÏ³¦¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¡Ù¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÏ¤Î¼õ¾Þ¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥¯¥ë¡¼Âç¾Þ¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯11·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ë±óÀ¬¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÏ¤Ë¤è¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤Ï¼Â¤Ë38Ç¯¤Ö¤ê¡£¤·¤«¤â¥ì¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤È¤Ê¤ë2Ê¬20ÉÃ3¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼Ç2400m¤È¤¤¤¦¹ñºÝºÇ¹âÊö¤Î²¦Æ»µ÷Î¥¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦ºÇÂ®¥¿¥¤¥à¤â¼ùÎ©¡£¤Þ¤µ¤ËÅÁÀâµé¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¶¥ÇÏ¤ÎÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤¿¡È¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£¼çÀïµ³¼ê¤Ï¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤ÎÌ¾¼ê¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥Ð¥ë¥¶¥í¡¼¥Ê¡£ÇÏ¼ç¤ÏÀ¸»º¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¬¥«¡¼¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É¡£´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¡¦¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ëÄ´¶µ»Õ¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏG1ºÇÂ¿¾¡Íø¤òµÏ¿¤·¤¿Ì¾Çì³Ú¤À¡£
¡¡Ä´¶µµòÅÀ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥®¥ã¥í¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¤¡£ÁíÌÌÀÑ1500¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡¢Ìó2600Æ¬¤ÎÇÏ¤¬Ä´¶µ¤µ¤ì¡¢À¤³¦20¥«¹ñ¤«¤é100¿Í¶á¤¤Ä´¶µ»Õ¤¬½¸¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¶¥ÇÏ³¦¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤â¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤ÏÆü¡¹ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï2026Ç¯¤â¸½Ìò¤òÂ³¹Ô¤·¡¢¤½¤Îµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤µ¤é¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¶¥ÇÏ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡£¤½¤ÎÁö¤ê¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿¦¿Íµ»¤ÈÄ´¶µµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¶¥ÇÏ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÀ¤³¦¤Ë¹ï¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¥®¥ã¥í²ñÄ¹ ¥®¥è¡¼¥à¡¦¥É¡¦¥µ¥ó¥»¡¼¥Ì»á ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¶¥ÇÏ³¦¤Ï¤½¤ÎÉÊ¼Á¡¢¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÇÚ½Ð¤¹¤ëÎÏ¤ò²þ¤á¤ÆÀ¤³¦¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤Ï¡¢»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¶¥ÇÏ¤ÎÌ¤Íè¤ËÂÐ¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÌî¿´¤ò¶¯¤¯¼¨¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£Èà¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÍÇ½¤È¸¥¿È¡¢¤½¤·¤Æ·è°Õ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤Î¶È³¦¤Ë·È¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶¥ÇÏ¶È³¦Á´ÂÎ¤¬¹ñºÝÅª¤ÊºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¼ç¤Ç¤¢¤êÀ¸»º¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¬¥«¡¼¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É¡¢¥¶¥Õ¥é¡¦¥¢¥¬¡¦¥«¡¼¥ó²¦½÷¤ÎÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤¸¥¿È¡¢¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¤¤ÇÆü¡¹¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÇÏ¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤¿Ä´¶µ»Õ¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¡¦¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¤È¤½¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æµ³¼ê¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥Ð¥ë¥¶¥í¡¼¥Ê¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤Î½Ë¼¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×