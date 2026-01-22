TCK¤ÎÀ±¡¦¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°71°Ì¥¿¥¤¡ÄÃÏÊý¶¥ÇÏ½êÂ°ÇÏ¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î²÷µó
¡¡IFHA¡Ê¹ñºÝ¶¥ÇÏÅý³çµ¡´ØÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯ÅÙ¥í¥ó¥¸¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊLWBRR¡Ë¤Ç¡¢Åìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¡ÊTCK¡Ë½êÂ°¤Î¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤¬71°Ì¥¿¥¤¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£TCK½êÂ°ÇÏ¤¬Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡Ê¤»¤ó7¡¦Âç°æ¡¦¹Ó»³¾¡ÆÁ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë5Àï2¾¡¡¢2Ãå1²ó¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤ÎºÇ¹âÊö¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊG1¡Ë¤òÀ©ÇÆ¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥ê¥¢¥«¥Ã¥×¡ÊG3¡Ë¤Ç¤âÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥¸¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¼çÍ×¶¥Áö¤Ë½ÐÁö¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢IFHA¤ÎÀìÌç°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¡¦·èÄê¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê»ØÉ¸¡£º£²ó¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤ÏÃÏÊý¶¥ÇÏ½êÂ°ÇÏ¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤Ë¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£