´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¤¬²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶·âÇË¤Ç£³ÇÔ¼é¤ë¡¡¡ÖÍ¥¾¡¹Í¤¨¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¢¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£±£²ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤¬²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ò·âÇË¤·£³ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤â¤íº¹¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤Î´¬¤ÂØ¤¨¤Ë¾è¤¸¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ÆÅê¤²¤Ë¤âÂÑ¤¨¤Æ´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¡ÖÁê¼ê¤Î¾õÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡£Åê¤²¤Ï´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡ËëÆâ¸åÈ¾Àï¿³È½Ä¹¤Î¹âÅÄÀî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤Ï¡£¡ÖÌ¸Åç¤Î¹¶¤á¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü°Ê¹ß¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈ¯ÇË¡£¼ó°Ì¤ÎÂç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤Ë¤Ï£±º¹¤À¤¬¡ÖÍ¥¾¡¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë°ìÈÖ°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£