¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Äó¾§¤·¤¿¹ñºÝÊ¶Áè¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤ÎÈ¯Â¼°¤¬¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥À¥Ü¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤ÎÈ¯Â¼°¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡22Æü¤ÎÈ¯Â¼°¤Ë¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥ß¥ì¥¤ÂçÅýÎÎ¤ä¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥ª¥ë¥Ð¥ó¼óÁê¤Ê¤É¡¢19¥«¹ñ¤Î¼óÇ¾¤Ê¤É¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀßÎ©¤Î¤¿¤á¤Î½ðÌ¾¤ò¤·¤Æ¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤¬»ö¼Â¾å¡¢È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£±éÀâ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡ÖµÄÄ¹¤Î¿¦¤ò¿¿·õ¤Ë¼õ¤±¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤ÏÅö½é¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î»ÃÄêÅý¼£¤òÃ´¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï21Æü¡¢¥¬¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹ñÏ¢¤¬ËÜÍè¹Ô¤¦¤Ù¤Â¿¤¯¤Î»Å»ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤ò¹ñÏ¢¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î²±Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Â¼°¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¹ñÏ¢¤Ï½½Ê¬¤Êµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¹â´±¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ä¥È¥ë¥³¤Ê¤É35¥«¹ñÁ°¸å¤Î¼óÇ¾¤¬»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤Ï»²²Ã¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¼Âà¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë