来月6日に開幕するミラノ・コルティナオリンピックでクロスカントリースキーに出場する県出身選手の壮行会が開かれました。



昨夜、南砺市で開かれた壮行会。およそ200人が集まりました。



ミラノ・コルティナオリンピックには、県内からクロスカントリースキーの廣瀬崚選手、山粼大翔選手の2人が出場します。



廣瀬崚選手は富山市出身の25歳。前回の北京オリンピックに続き、2回目の出場です。

◆廣瀬崚 選手

「『またこの舞台に4年後戻ってきたい』と強く思ってから早4年、こうしてまたオリンピックという舞台に立てるということを本当にうれしく思います。ミラノという大舞台でも自分らしくスキーを楽しんで、みなさんに良い報告ができるよう、良い結果を持って帰ってこられるよう、精いっぱい頑張ってきます」



初めてのオリンピックに挑む山粼大翔選手は南砺市出身の22歳。

◆山粼大翔 選手

「たくさんの方々がここに集まってるのを見て、自分がいろいろな方々に支えられて競技できているっていうことを再認識させられる場でもあるなっていう風に思いました。少しでも恩返しができるよう精いっぱいがんばっていきたいと思います」



また、富山市在住の蛯沢克仁さんもクロスカントリースキーチームのコーチとして日本代表に帯同します。

選手時代と合わせて6回目のオリンピックです。



ミラノ・コルティナオリンピックは来月6日に開幕します。



廣瀬選手・山粼選手・蛯沢コーチの3人はこの後、羽田空港から事前合宿地のフランスへと出発する予定です。