´ýÀ»Àï¥Ï¥ï¥¤ÂÐ¶É¡¢Á°Ìëº×¤ÏÁíÎÎ»ö¸øÅ¡¤Ç¡Ä°ìÎÏÎË´ýÀ»¡ÖÂÐ¶É¤Ç¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ú¥Û¥Î¥ë¥ë¡ÊÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¡á¹¾¸ýÉð»Ö¡Û°Ï¸ë³¦¤ÎºÇ¹â°Ì¤òÁè¤¦£µ£°´ü´ýÀ»Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÆÃÊÌ¶¨»¿¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤ÎÂè£±¶É¡Ê¶¨»¿¡¦ÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ë¤¬£²£²Æü¸áÁ°£¹»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¸áÁ°£´»þ¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥Ï¥ï¥¤¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÎÏÎË´ýÀ»¡Ê£²£¸¡Ë¤ËÄ©Àï¼Ô¤Î¼ÇÌî¸×´Ý½½ÃÊ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬Ä©¤à¡£
¡¡£²£±ÆüÌë¤Ë¤Ïºß¥Û¥Î¥ë¥ëÆüËÜ¹ñÁíÎÎ»ö¸øÅ¡¤ÇÁ°Ìëº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ï¥ï¥¤½£¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥°¥ê¡¼¥óÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Ö´ýÀ»Àï¤ò¥Ï¥ï¥¤¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤Îå«¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë¡££²¿Í¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Î°Ï¸ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤ËÂç¤¤Ê»É·ã¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Ìëº×¤Ïºß¥Û¥Î¥ë¥ëÆüËÜ¹ñÁíÎÎ»ö¸øÅ¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÎÏ´ýÀ»¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î°Ï¸ë¥Õ¥¡¥ó¤éÌó£±£°£°¿Í¤òÁ°¤Ë·òÆ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºß¥Û¥Î¥ë¥ëÆüËÜ¹ñÁíÎÎ»ö¸øÅ¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°Ìëº×¤Ï¡¢Î©¿©·Á¼°¤Ç²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¼°Åµ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÎÏ´ýÀ»¤¬´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂÐ¶É¤ÇÃå¤¿¤¤¡£º£Ìë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢½é¤á¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¼ÇÌî½½ÃÊ¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¶É¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ï¥¤½£¤Î¥°¥ê¡¼¥ó½£ÃÎ»ö¤Ï¡¢´ýÀ»Àï¤Î¥Ï¥ï¥¤ÂÐ¶É¤òµÇ°¤·¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·î¤ò¡Ö°Ï¸ë·î´Ö¡×¤ÈÄê¤á¤ëÀë¸À¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÊ¸²½Åª¤«¤Ä¼Ò²ñÅª¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä°Ï¸ë¤ÎÉáµÚ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¤Î°ÂÉô½ç°ì¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö°Ï¸ë¤¬À¹¤ó¤Ê¥Ï¥ï¥¤¤ÈÆüËÜ¤Îå«¤ò¤è¤êÂÀ¤¯¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÎÏ´ýÀ»¤ÏºòÇ¯¡¢»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¤Î¸Þ´§¤È¤Ê¤ê¡¢¼°Åµ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢ÂÐ¶É¼Ô¤é¤Ï¿Æ»Ø¤È¾®»Ø¤òÎ©¤Æ¤ÆÂ¾¤Î£³ËÜ»Ø¤ò°®¤ë¥Ï¥ï¥¤¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡Ö¥·¥ã¥«¡¦¥µ¥¤¥ó¡×¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤ËµÇ°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÎÏ´ýÀ»¤Ïº£´ü¤Ï¡¢´ýÀ»£µÏ¢ÇÆ¤È¡ÖÌ¾ÍÀ´ýÀ»¡×¤Î»ñ³Ê³ÍÆÀ¤¬¤«¤«¤ë¡££³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´ýÀ»Ä©Àï¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ÇÌî½½ÃÊ¤Ï½éÃ¥¼è¤òÁÀ¤¦¡£
´ýÀ»Àï¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ¤Ó°Ï¸ëÇ®¤ò
¡¡Á°Ìëº×¤ÇÎ¾ÂÐ¶É¼Ô¤Ë¡ÖÂè£µ£°´ü´ýÀ»Àï¡×¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿¼êºî¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤òÂ£¤Ã¤¿¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥³¥Ð¥·¥¬¥ï¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±½£¤Î°Ï¸ë°¦¹¥²ñ¡Ö¥Û¥Î¥ë¥ë°Ï¸ë¥¯¥é¥Ö¡×¤Î²ñÄ¹¤À¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ï»ÃÊ¤Î¶¯¹ë¤Ç¡¢£±£¹£¸£¸Ç¯¤È£¹£·Ç¯¤Ë¥Ï¥ï¥¤³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿´ýÀ»Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ë¤âÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¥Î¥ë¥ëÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆü·Ï¿Í¤Ç¡¢£¸£²Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î°Ï¸ë¥Õ¥¡¥ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÖÂè£´²óÀ¤³¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢°Ï¸ëÁª¼ê¸¢¡×¤Ç£¶°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥ÞÏ»ÃÊ¤ÎÏÓÁ°¤À¡£
¡¡£·£²Ç¯¤«¤é¡Ö¥Ï¥ï¥¤´ý±¡¡×¤Ç°Ï¸ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢²ÈÄí¤ä»Å»ö¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢²ñ°÷¿ô¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£¿·¤¿¤Ê°¦¹¥²È¤òÊç¤í¤¦¤È¡¢Í§¿Í¤È¤È¤â¤Ë£²£°£°£¸Ç¯¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é£²¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿²ñ°÷¤Ï¸½ºß£²£µ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ëè½µÅÚÍË¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ð¥·¥¬¥ï¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤Ê°¦¹¥²È¤òÊç¤í¤¦¤È¡¢Í§¿Í¤È¤È¤â¤Ë£²£°£°£¸Ç¯¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£Ëè½µÅÚÍË¤Ë¤Ï¼«Âð¤Ç£±£µ¿Í¤Û¤É¤¬ÂÐ¶É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ½é¿´¼Ô¤Ë°Ï¸ë¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥Ð¥·¥¬¥ï¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤ÈÆüËÜ¤Î°Ï¸ë³¦¤Ï¡¢º£¤è¤ê¤º¤Ã¤È¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£´ýÀ»Àï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ¤Ó´Ø·¸¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Ï¥ï¥¤ÂÐ¶É¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤ÃÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£