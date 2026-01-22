¡Ú½ÀÆ»¡Û°¤Éô»í¡Ö°ã¤¦À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Ë·É°Õ
¡¡2025Ç¯¤ËºÇ¤â³èÌö¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÂè74²óÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬22Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢½ÀÆ»½÷»Ò52¥¥íµé¤Ç5ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°¤Éô»í¡Ê25¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î½éÀïÇÔÂà¤òµÊ¤·¤¿°¤Éô¤Ï¡¢¤½¤Î¸åºÆµ¯¤ò¿Þ¤ê¡¢¸«»ö¤ËÀ¤³¦°ì¤ËÊÖ¤êºé¤¡£Âç¾Þ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢¡ÖÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤¢¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè·î¤Ë¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤¬¹µ¤¨¤ë¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¹âÌÚÈþÈÁ¤µ¤ó¤ÏÆüÂÎÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Á°²ó¤Î22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍºÇ½ª¼ïÌÜ¤Î1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎÄü¤á¤Ê¤¤»Ñ¤¬ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡½ÀÆ»³¦¤«¤é¤â21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØÃË»Ò100¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Æ±¤¸¥Ñ¡¼¥¯24¤Î½êÂ°¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö½ÀÆ»¤ò¤¢¤ì¤À¤±°ìÄ¾Àþ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¤¬°ã¤¦À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¡£°ã¤¦À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÍ¦µ¤¤Ï»ä¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡Ê»î¹ç¤ò¡Ë¸«¤ÆÀ¨¤¯´¶Æ°¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£